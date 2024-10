Booba vs Rohff : le clash devient ridicule

Les gars ont réussi à impliquer Diam's, Baloo et plein d'autres... Gênant.

La tension monte d'un cran autour de l'affaire Diddy

On en parlait déjà depuis plusieurs jours : après l'explosion au grand jour de l'affaire Diddy, et des histories d'agressions sexuelels et de trafic d'êtres humains qui auraient eu lieu pendant ses soirées, même le rap français est touché. Car, comme vous le savez, Booba a assisté à au moins une de ces soirées, des photos existent pour le prouver. Evidemment, Rohff s'est jeté sur l'occasion pour insulter B2O de tous les noms, en l'accusant d'abord d'être un violeur utilisateur de GHB, puis en sous-entendant qu'il s'était fait attoucher par Diddy et était homosexuel (ce qui n'est pas une insulte, on le rappelle, à part chez les attardés). Depuis, le clash entre les deux hommes a pris une drôle de tournure et devient un peu ridicule...

Quand les légendes du rap game jouent aux clowns

Plus que ridicule, le clash devient même gênant, pour presque tout le monde et lorsqu'ils s'en rendront compte, les deux rappeurs vont probablement se sentir très bêtes (mais malheureusement, ils n'en sont pas à leur coup d'essai...). On en parlait plus haut, le clash a débuté par des accusations de Rohff et des sous-entendu concernant la sexualité de son opposant. Pourquoi pas, mais ça a ensuite rapidement dérivé quand le rappeur du 94 a décidé de s'attaquer aux créateurs de contenus parlant de l'affaire, dans des termes qui ne lui plaisent pas visiblement. Il a notamment violemment attaqué Chris d'Hyconiq et Baloo, en accusant le premier d'être Marcus Dia (un obscur Youtubeur commentateur du game), et surtout d'être à la solde de Booba, avec un supplément insulte sur les mères, pour lequel il a d'ailleurs fini par s'excuser quand il s'est rendu compte que ce qu'il faisait était bête.

Côté Booba, le Duc ne vaut pas beaucoup mieux : après ses justifications bizarres autour de sa présence aux soirées de Diddy, Kopp a voulu mettre Diam's dans la sauce en dévoilant une photo de Mélanie à une soirée de Diddy, comme s'il ne voulait pas être le seul sur qui on faisait des rumeurs. Vraiment pas très classe, d'autant que Diam's s'est retirée du game et de ces enfantillages il y a plus de 15 ans et aspire depuis cette époque à la paix et la tranquillité loin des médias. La ramener dans le jeu, et dans ces circonstances, c'est vraiment très bas, d'ailleurs, Booba a lui aussi fini par supprimer le post. "Tellement bas, que pour en parler faudrait qu'j'me fasse mal au dos", comme disait Fabe à l'époque, en parlant justement des acteurs du rap game. Même si Booba était probablement obligé de se défendre un minimum face aux accusations, c'est clairement pas des manières de call out tout le monde pour faire diversion, c'est même assez lâche.

Personne va tomber. Car personne à R et si poster une photo de Diams en boîte c'est insulter la religion vous êtes complètement fous et incultes on peut rien pour vous. Vous êtes les premiers à juger donc à pêcher. Allez prendre l'air 😘🏴‍☠️ — Booba (@booba) October 5, 2024

On ne va pas revenir sur la totalité de l'affaire, qui est de toutes façons complètement foireuse, on espère juste que les deux anciennes légendes du rap game vont sa calmer, car elles sont clairement en train de salir leur héritage. Et pourtant, leur héritage vaut la peine d'être respecté, dans un cas, comme pour l'autre.