SDM pousse un gros coup de gueule contre les auditeurs de rap !

Une semaine après la sortie de son nouvel album "ALVALM", on peut dire que le projet est un véritable succès ! En effet, l'artiste du 92i a écoulé près de 30.000 exemplaires en une semaine, ce qui constitue le meilleur démarrage de sa carrière. Un album où l'on peut retrouver des belles collaborations : Hamza, Tiakola, Werenoi, Josman et Skread.

Actuellement en pleine promotion, SDM répond à toutes les questions sur son avenir, notamment au sein du label de Booba. En effet, l'interprète de "Bolide Allemand" a atteint son quota d'album de son contrat et beaucoup attendent si l'artiste compte re-signer. SDM avoue que pour l'instant rien n'est fait et qu'il compte prendre son temps pour prendre la bonne décision :

"On est ensemble. Ca bouge pas. Ces histoires de contrat, j’en parlerais avec lui quand le moment sera venu. Là on est en train de parler, mon album il a même pas une semaine. On se prend le temps d’en parler. En tout cas, on est ensemble."

Dans la suite de l'interview, celui qui va participer à la seconde édition de l'Eleven All-Stars a décidé de prendre la parole sur les auditeurs de rap qu'il juge trop insistants quant à la demande abusive des sorties de projets :

"Ca me fout la rage. Je me dis, j’ai été auditeur étant petit. Et je me souviens, les rappeurs mettaient trois ans avant de sortir un projet, ils prenaient vraiment le temps de faire leur musique. Aujourd’hui, tu en as, ils sortent trois projets en trois ans et ils (les auditeurs) disent qu’il fait toujours la même chose. Vous êtes là, à nous harceler pour qu’on sorte du son, et après… Bien sur que ça va prendre beaucoup plus de temps pour que je puisse me renouveler."