XXXTentacion : son meurtrier affirme qu'il n'est "pas désolé"

Ca tombe bien, il va finir sa vie en prison.

XXXTentacion : 6 ans déjà

Le 18 juin 2018, XXXTentacion était assassiné par balles, alors qu'il était au volant de son bolide et tentait de sortir d'un concessionnaire moto. Deux assaillants lui ont bloqué la sortie et ont essayé de lui arracher son sac Vuitton, il ne s'est pas laissé faire, ils ont donc ouvert le feu. Le rappeur est mort dans l'heure qui suit. Depuis, sa popularité n'a pas diminué et ses albums ont continué à cartonner. Ses assassins, eux, ont été condamnés à la prison à vie pour ce meurtre, une peine qu'ils continuent de purger, tout ça pour un sac Vuitton... Mais l'un des deux meurtriers, Michael Boatwright, essaie de faire un peu parler de lui avec des déclarations chocs.

"Je ne suis pas diabolique"

Sur ses réseaux sociaux, le jeune homme a en effet déclaré :

"Vous me jugez tous sur cette seule chose que vous connaissez tous, mais vous ne connaissez même pas la réalité derrière tout ça. Je ne suis pas ce mec diabolique que tout le monde pense que je suis, et personne ne me connait personnellement, vous croyez tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, je ne suis désolé pour rien de ce que j'ai fait".

XXXTENTACION’s m*rderer says he’s not sorry for what he did pic.twitter.com/SnEYzm1Ey6 — Akademiks TV (@AkademiksTV) October 5, 2024

Ca ressemble quand même à une belle défense d'abruti de la street (on en connait tous quelques uns), ces mecs qui risquent des peines énormes pour trois fois rien, se font péter car ils ne sont pas malins, et qui après hurlent à l'injustice, tout en disant "on assume ce qu'on a fait on est des vrais". S'il ne regrette pas d'avoir pris la vie d'un gars pour un sac Vuitton, c'est qu'il est bien cette "evil person" que tout le monde pense qu'il est et on lui souhaite bonne chance pour les 50 prochaines années derrière les barreaux (il en a 29).