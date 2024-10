Young Thug : la juge défonce les procureurs en plein procès

Ce procès est définitivement en train de devenir une vaste blague.

Le plus long procès de l'histoire ?

Le cirque continue autour du procès de Young Thug, et plus généralement de la fameuse "Affaire YSL", pendant laquelle tous les membres du label d'Atlanta ont été arrêtés grâce à al loi RICO. Petit à petit, l'étau semble se desserrer autour de la tête de certains prévenus, notamment Young Thug, qui semble de moins en moins coupable. Il y a quelques semaines, on parlait même de ce procès comme d'une farce, à cause du principal témoin qui s'est rétracté en affirmant qu'il avait menti pour que la police le laisse tranquille. Cette semaine, alors que le procès est officiellement devenu le plus long de l'histoire de l'état de Géorgie, on continue à s'enfoncer un peu plus loin dans la farce.

Ca sent bon pour Thugger

Dans un moment de frustration capturé par les caméras qui filment le procès en continu, la juge Paige Reese Whitaker s'est mise à allumer les procureurs en charge de l'enquête et qui accusent Young Thug d'être à la tête d'un empire criminel, en leur disant qu'ils étaient incompétents.

Je ne veux pas critiquer les procureurs qui se tiennent actuellement en face de moi, donc je vais essayer de dire les choses le plus calmement possible. Mais ça me trouble que des personnes ayant le nombre d'années d'expérience que vous avez, continuent de cacher des choses apparemment et délibérément pendant autant de temps. Je refuse de croire que c'est fait de manière réfléchie, mais honnêtement, après tout ce temps, on se demande comment il en serait possible autrement. A part si vous êtes tellement mal organisés que vous allez finalement foutre en l'air ce dossier comme vous êtes en train de le faire.

Une déclaration faite après une 45ème (oui, vous avez bien lu) demande d'annulation de procès faite par la défense à la suite de nouvelles irrégularités constatées pendant le passage devant la cour. Définitivement, ce procès semble mené à charge contre Young Thug, avec finalement très peu d'éléments concrets, et un témoin principal qui a avoué avoir menti il y a quelques semaines.

Ça commence à sentir bon la libération du côté de Young Thug.