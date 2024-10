SCH : les dates du JVLIVS Tour 2024 reportées

On espère que le S se remet doucement de la tragédie de cet été.

La team SCH visée par des coups de feu

C'est l'une des news qui avait le plus fait parler pendant cet été 2024, et c'est bien normal : ça n'est pas souvent qu'un tel drame arrive dans le rap français. Habituellement, à part quelques rares exceptions, les fusillades et les échanges de coups de feu impliquant des rappeurs ou leurs équipes sont plutôt la spécialité du rap US. Mais fin août, des membres de l'équipe de SCH ont été pris pour cible après un showcase à la Grande Motte. Deux personnes ont été touchées et l'une d'elles est malheureusement décédée. Une véritable tragédie, qui avait forcé le rappeur à s’éloigner de la scène, du studio et des médias pendant quelques temps. Visiblement, le rappeur n'a pas encore réglé tous ses soucis, puisqu'il vient également de repousser les dates de son "JVLIVS Tour".

Le JVLIVS Tour reporté

A la fin du mois de mai dernier, SCH dévoilait "JVLIVS Prequel : Giulio", le troisième volume de sa saga "JVLIVS", qui a encore rencontré un beau succès, à tel point qu'il devait partir en tournée pour le défendre sur scène lors du JVLIVS Tour. Malheureusement, cette tournée va mettre un peu plus de temps que prévu à démarrer, puisque le rappeur marseillais vient de repousser toutes les dates prévues en novembre.

Le concert prévu à Décine (Lyon), le 23 novembre, est ainsi repoussé au 25 janvier. Celui prévu au Zénith de Saint-Étienne le 30 novembre est repoussé au 24 janvier et enfin, le show prévu au Zénith d'Auvergne à Cournon le 22 novembre a été reprogrammé au 15 janvier. Il ne s'agit que de reports et pas d'annulation, le S compte bien honorer toutes ses dates, mais on imagine qu'il a encore quelques soucis à gérer, pour ses proches touchés par la fusillade mais aussi au sujet de sa propre sécurité.

On envoie évidemment toute notre force à SCH et on espère que les gars qui ont attaqué son équipe se feront chopés d'une manière ou d'une autre.