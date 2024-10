50 Cent a arrêté de rapper à cause de la "stupidité" du hip hop actuel

Evidemment, on est un peu d'accord avec lui.

50 Cent le clasheur d'élite

Si en France, on aurait du mal à désigner quelqu'un d'autre que Booba pour le titre de roi des clashs, la concurrence est beaucoup plus féroce, et le niveau de violence beaucoup plus élevé aux Etats-Unis. Et à ce jeu-là, c'est évidemment 50 Cent qui s'en sort le mieux : le boss du G-Unit a même construit sa carrière là-dessus, sur le fait d'aller constamment titiller les rivaux éventuels. Jay-Z, Fat Joe, Ja Rule, P.Diddy, French Montana, Rick Ross et bien d'autres encore : Fifty a trollé quasiment tout les rappeurs importants de son époque, et il a gagné quasiment à chaque fois. Le rappeur new-yorkais n'a pas sa langue dans sa poche, mais à côté de ses clashs, ça ne l'empêche pas d'être un rappeur plutôt éclairé, raisonné et avec des points de vue intéressants sur l'industrie de la musique, et sur l'état du rap game, qu'il juge "trop stupide".

Stupide, le hip hop actuel ?

Dans une récente interview pour Earn Your Leisure, 50 Cent affirme que s'il voulait rapper aujourd'hui il serait obligé d'abrutir ses paroles s'il voulait se mettre au niveau du rap actuel :

Si tu écoutes la musique qui sort aujourd'hui, je dois puiser dans ma stupidité. Je dois aller chercher du côté stupide de ma personnalité pour écrire des trucs efficaces, quand on en vient au moment d'écrire les morceaux. C'est pour ça que je ne crée plus autant de morceaux que ce que j'ai pu faire par le passé, et que j'ai préféré me lancer dans la production de films et développer d'autres projets. Parce que je pense pouvoir changer les choses à une plus grande échelle avec ces projets.

Une déclaration qui rejoint un peu celles qu'il avait faites en 2022 lors d'une précédente interview, dans laquelle il déclarait qu'aujourd'hui tout était très facile dans le rap puisque tout le monde avait quasiment le même flow et posait sur le même type d'instrus. On ne peut évidemment que valider son constat, qui est très vrai pour le Rap US, et qui commence aussi à petre vrai pour le rap français...