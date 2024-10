Rohff vs Booba : la tension monte d'un cran

Rohff est passé à la vitesse supérieure dans les montages et les accusations.

L'escalade sur Twitter

Les choses évoluent à une vitesse folle autour de l'affaire Diddy, qui continue de prendre des proportions inattendues. On apprend que le mogul, soupçonné d'agression sexuelle et de trafic d'êtres humains, ne passera aucun accord et souhaite témoigner à la barre. D'un autre côté, 50 Cent prépare un documentaire qui s'annonce saignant sur toute cette affaire et enfin, en ce qui concerne la France, Rohff continue de s'acharner sur Booba en essayant de démontrer sa proximité avec Diddy, puisqu'il a déjà fait des soirées avec lui, et en affirmant clairement qu'il a déjà pris (et donné) du GHB. Cette semaine, Housni se montre encore plus offensif envers son rival.

Montages, sous-entendus et fake news ?

Rohff n'a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire, au contraire : pour une fois que Booba ne semble avoir aucun moyen de se défendre sur un sujet épineux, autant appuyer là où ça fait mal. Du coup, ROH2Guerre a sorti ses plus beaux montages (photo et vidéo) pour tourner en ridicule son adversaire, certains sont même plutôt réussis. Notamment l'affiche de la série Netflix fictive nommée "Le Lubrificateur", plutôt réaliste et bien marrante. Ou encore la petite vidéo sympa avec "Hello Good Morning" en fond sonore, dans laquelle on voit un faux Booba en trainde twerker quasiment nu.

🚨 Fifty cents me donne bien envie de préparer un Documentaire autour des victimes mineures du GHB dans le rap français y’a bcp de choses à dire croyez moi… #LeLubrificateur🥶#GHBcrew #MiamiVice #Diddy & #Booba #BrothersloveStory🌈 pic.twitter.com/ZyQmB56sih — ROHFF (@rohff) September 30, 2024

Ce qui est moins drôle, en revanche, ce sont les accusations lancées par Rohff concernant le GHB, auquel Booba serait visiblement accro si on l'écoute. Il avait réussi à capter notre attention en ressortant le dossier du "GHB dans ton re-vé" dans le morceau "Illégal", qui raisonne curieusement avec l'actualité.

Par contre, il perd un peu en crédibilité lorsqu'il invente des fausses paroles fictives de Booba parlant de GHB en faisant comme s'il venait de mettre la main sur le dossier du siècle, alors que les citations... sont fausses. Pourtant, B2O a bien mentionné la "drogue du violeur" dans d'autres morceaux, notamment "Hors-Saison" sorti en 2004 sur "Panthéon", mais pas du tout sur "G5" et encore moins sur "Paradis". Le témoignage de la fameuse "voisine du 16ème" n'ont pas non plus l'air très crédible (la go parle comme Maeva Ghennam en plus...).

Il semble avoir été un peu aveuglé par l'odeur du sang de Booba, qui peut finalement dormir tranquille au vu du "sérieux" des attaques contre lui... Mais ça promet des prochains jours intéressants !