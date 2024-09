"La Haine" de retour en mode comédie musicale

Avec une bande son assez surprenante : Youssoupha, Akhenaton, Oxmo Puccino, ...

"La Haine", toujours autant d'actualité

Dans le monde du rap, on est en général assez éloigné des délires de comédies musicales à la "Mozart l'opéra-rock" ou "Roméo & Juliette", on ne valide pas spécialement les délires de costumes et tout le folklore, même si on respecte. Mais quand le monde de la comédie musicale fait un effort pour se rapprocher de celui du rap, on ne peut que valider l'initiative. Même si, pour le coup, on doit cette idée à Mathieu Kassovitz, le réalisateur de "La Haine", qui a décidé d'adapter son film en comédie musicale. D'ailleurs, les représentations vont bientôt commencer.

Une bande originale très surprenante

Évidemment, qui dit comédie musicale, dit bande originale très importante. Celle de "La Haine" a été imaginée par Proof, un producteur qui a notamment beaucoup travaillé chez Din Records, un gars du milieu, donc. La BO rassemble environ une vingtaine d'artistes, qui, eux, ne proviennent pas tous du monde du rap même s'il est bien représenté. On retrouvera par exemple The Blaze, mais aussi Akhenaton, JYEUHAIR, Tunisiano, Oxmo Puccino, Youssoupha ou encore Youssef Swatt's, qui sera en duo avec Clara Luciani.

Pour ceux qui sont intéressés, sachez que plusieurs dates sont programmées dans toute la France. La "tournée" du spectacle, si on peut l'appeler comme ça, commencera le 10 octobre à Boulogne, mais passera également par Marseille, Lyon, Rouen, Caen, Dijon, Amiens, Rennes, Brest, et un peu partout en France. L'intégralité des dates sont disponibles sur le site officiel de la FNAC.