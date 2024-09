SDM allume Zemmour dans "ALVALM"

Ocho en profite aussi pour en balancer une petite à Cyril Hanouna.

SDM dévoile son nouvel album, ALVALM

Vendredi, comme vous le savez, c'est le jour des sorties ! Et cette semaine on a droit à du lourd au programme, puisque le porte drapeau du 92i, monsieur SDM, vient de dévoiler son nouvel album solo. Le disque s'appelle "A là vie à la mort". Il s'agit de son troisième album solo officiel sur le label de Booba, et selon les informations qui circulent sur les réseaux, c'est probablement le dernier dans ce label (à moins qu'SDM ne décide de resigner pour plus d'albums). Au programme, 14 titres bien costauds, avec pas mal de kickage, mais surtout un morceau dans lequel Ocho tire dans tous les sens, en particulier en direction d'Eric Zemmour, mais aussi de Cyril Hanouna.

OCHO vs le monde

Le morceau dans lequel SDM est le plus virulent, c'est "ALVALM", le morceau éponyme de l'album. Un titre dans lequel le rappeur du 92i attaque fort, car le morceau n'a pas commencé depuis 30 secondes qu'Ocho balance déjà un "la chatte à Cyril Hanouna et sa p'tite copine Delormeau" (on a connu mieux inspiré comme clash) , mais il ne s'arrête pas là. Quelques mesures plus tard, il enchaîne avec un "Ti-peu tu sais j'ai connu la zermi, l'époque où on laissait pas parler c'con d'Zemmour".

Un joli tacle en règle qui fait plaisir, même si ça ne fera probablement pas beaucoup de bruit : le Z est mort dans le film, il n'a plus aucun buzz et son parti n'a plus de force, après le fiasco et la trahison de Marion-Maréchal Le Pen pendant les législatives de 2024. Par contre, ça nous rappelle l'époque où Booba retweetait les fake news d'Eric Zemmour concernant l'éducation sexuelle des enfants. Visiblement, ça a changé son fusil d'épaule entre temps chez le 92i !

NON À L’ENDOCTRINEMENT DES ENFANTS. BRAVO MONSIEUR ZEMMOUR POUR CETTE INTERVENTION. JE SUIS OBLIGÉ DE SALUER CE DISCOURS. CE SUJET EST BIEN TROP IMPORTANT. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/IiyYXNp1i0 — Booba (@booba) April 2, 2022

D'ailleurs, Booba s'est rapidement (et avec humour) désolidarisé des propos de SDM sur Twitter, en disant qu'il n'avait pas pris part au processus créatif du morceau ! Peut-être qu'il craint une attaque en justice de la part de l'animateur de TPMP, par exemple.