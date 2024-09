Rohff s'attaque à Booba sur son passé commun avec Diddy : Le DUC le recadre !

Le rappeur de 46 ans règle ses comptes avec le DUC sur les réseaux sociaux.

Housni / B2O la guerre est loin d'être terminée

Cette fois, la guerre entre les deux rappeurs passe un nouveau cap ! Alors qu'ils s'étaient mis d'accord sur un clash par rapport au documentaire sur DJ Mehdi, on pensait qu'un apaisement entre Rohff et Booba était possible. Malheureusement cette pause était de courte durée. Tout part d'un tweet du DUC de Boulogne, qui réagit face à ses liens passé avec le rappeur américain Diddy, accusés de multiples agressions sexuelles. Ce dernier s'est alors défendu en disant qu'il n'avait rien à voir sur ce qu'il se passait avec les soirées où il a été invité par Diddy.

Une reaction que Rohff s'est empressé de répondre, en faisant un montage photo sur X remontrant plusieurs clichés entre Booba et Diddy :

"Je sais tkt je lui donne jamais l'heure, mais là sur cette affaire, je suis obligé lol, il a voulu anticiper, il est aux States, il savait ce qui arrivait à Diddy 6 heures avant nous, il s’est dépêché de se justifier pour brouiller les pistes, mais il fait partie des 70% qui ont des choses à se reprocher et qui tentent désespérément de quitter le navire qui coule, vous allez voir les médias vont chercher à le laver de tout soupçon."

Booba fustige Rohff

Malheureusement, quand on s'attaque à l'interprète de "Pitbull", il faut s'attendre aux représailles. Sur son compte X, Booba a tenté de remettre en place Housni, disant qu'il n'a pas la place de parler alors qu'il a fait tourner des "films érotiques" à sa femme.