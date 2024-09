Rappeuses en liberté : la finale est pour bientôt !

C'est l'heure du grand dénouement pour nos rappeuses en liberté.

Cela fait déjà quelques années qu'on vous en parle, et on est ravis de voir l'événement réussir son retour pour la quatrième édition consécutive. "Rappeuses en liberté", c'est un programme d'accompagnement pour les jeunes rappeuses françaises qui voudraient se faire un nom dans le rap game, et tenter de prendre la succession de Shay ou de Diam's. Car les rappeuses restent encore sous-représentées parmi les têtes d'affiche du mouvement, et le but, c'est que ça change ! C'est exactement pour ça que la structure a été mise en place. Et depuis 4 ans, le programme est de plus en plus performant, et les artistes sont toujours aussi douées.

Cette année encore, nos girls ont bien bossé et tellement progressé, au contact de professionnels du milieu. Le programme est d'ailleurs parrainé par de grands noms du game : Mehdi Maïzi, Lyna Mahyem ou encore Vicky R, qui tiennent à mettre en avant nos rappeuses talentueuses. Alors que les sélections sont bouclées depuis le mois de juin, et après plusieurs semaines de sélections intenses, c'est désormais l'heure de la grande finale.

Les finalistes de l'édition 2024 vont s'affronter lors de deux concerts : l'un programmé au Festival Grand 8, à Saint-Denis, quasiment la terre de naissance du rap en France. Il aura lieu le 27 septembre à midi. L'autre concert final aura lieu le 16 octobre au Mama Festival, en plein Paris, à 20h. N'hésitez pas à vous renseigner sur les sites officiels des deux festivals pour vous procurer vos places, pour soutenir nos go sûres.