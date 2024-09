Rohff défie Baki et Cédric Doumbe

Housni est deter, il veut tous se les faire !

Un Housni apaisé ?

Comme tous les humains, Rohff est un personnage complexe, capable du meilleur et du pire selon les périodes et le contexte. On peut dire ce qu'on veut, mais le rappeur du 94 aura véritablement marqué l'histoire ed ce rap game avec ses classiques, mais aussi avec ses coups de gueule et ses sautes d'humeur sur les réseaux sociaux. Récemment, on l'a vu un peu plus apaisé, avec la sortie de "FITNA" qui a été plutôt bien reçu par sa fanbase, avec un bon morceau éponyme fleuve de 15 minutes, sa spécialité depuis ses débuts. Il a visiblement même fait la paix avec Karim Benzema (pour le plus grand malheur de Booba), mais attention : il a toujours la rage de vaincre. Il vient même de provoquer Baki et Cedric Doumbe en duel !

Rohff en mode sparring à fond

Plus précisément, il a demandé un sparring contre les deux combattants de MMA, qui ont fait le buzz pendant toute l'année avec l'annonce de leur combat, puis la tournure un peu "comique" que le combat à fini par prendre, à base d'écharde et d'arrêt prématuré. Rohff n'a pas fait la demande en mode agressif, mais simplement parce qu'en tant que pratiquant de boxe depuis plusieurs années, il a envie de prouver sa valeur à deux combattants reconnus car après tout, c'est en se confrontant aux meilleurs qu'on progresse. Housni a donc tenu à répondre à la provocation de Baki, qui lui avait attribué une note de 2/10 pour sa boxe anglaise dans une ancienne vidéo : "Baki, tu m'as mis 2/10 en anglaise... Inconscient va ! C'est vrai que t'es bon, je te souhaite d'aller très loin. Mais faut pas sous-estimer les anciens comme ça. A ton âge, on mettait des KO, la vérité, y avait même pas d'arbitre", affirme le rappeur.

Il est vrai que les codes et les règles pour un combat ne sont pas du tout les mêmes dans la rue que sur un ring. Rohff a également fait un petit clin d’œil à Cedric Doumbe, en lui demandant s'il était chaud pour bien s'envoyer pendant un sparring : "Cedric ! A quand un petit sparring à la Tibo Inshape, juste entre nous, tranquilou. En tout cas force à toi frérot, et l'écharde, t'es pardonné. On a compris, on a compris les bails. Force à vous les athlètes". Vous l'aviez peut-être oublié, mais ça arrive souvent à ROH2F d'être drôle sur les réseaux, même s'il peut vite changer de ton si ça commence à insulter.

Dans le reste de la vidéo, on apprend également qu'Housni a rendez-vous avec Kevin Lele Sadjo, 4ème mondial au classement WBC dans la catégorie "super moyens" (moins de 76 kg), pour se la donner fort à l'entraînement. On l'a déjà dit par le passé, il ne faut pas blaguer avec l'ancien ! Sinon, il va ressortir la pelle et là, il ne faudra pas bégayer...