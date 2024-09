Bolémvn arrêté à 200 sur l'autoroute

Le rappeur a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche.

Le rap français en mode GTA

A force de parler de bolides dans tous leurs morceaux, on se doutait que ça finirait par leur monter à la tête : nos rappeurs deviennent des fous du volants. On se souvient notamment de l'accident de Koba la D en pleine ville et de son délit de fuite filmé il y a quelques années. La semaine dernière, c'est Zola qui était arrêté par la police, en excès de vitesse, positif aux stups et surtout, les feux éteints en pleine nuit (rien de mieux pour attirer l'attention des policiers). Cette semaine, c'est Bolémvn qui a fini au poste, pour un bel excès de vitesse, dans la nuit de samedi à dimanche !

Le 91, ça bombarde !

C'est un article du Parisien qui a dévoilé l'information : Bolémvn, rappeur d'Evry dans le 91 et membre du collectif 7Binks a été interpellé par la police alors qu'il circulait sur l’autoroute A6 à bord de son Merco. Après avoir grillé un feu rouge à Arcueil, dans le 94, il a été pris en chasse par les forces de l'ordre qui voulaient le contrôler (toujours selon Le Parisien), mais le rappeur ne s'est pas laissé faire, engageant une course poursuite et se faufilant entre les autres usagers de l'A6 à une vitesse qui était apparemment supérieure à 200 km/h.

Le Parisien prend également la peine de préciser que Bolémvn s'est montré très respectueux et correct envers les forces de l'ordre et que sa bonne conduite, ainsi que le fait que son casier judiciaire soit vierge, lui ont permis d'être relâché dans la journée. Ni les médias ni la police n'ont fait savoir si le permis du rappeur allait lui être retiré, on espère pour lui qu'ils seront cléments, car à 27 ans, le rappeur s'est visiblement tenu plutôt calme jusqu'ici. Évidemment, ce genre de comportement est dangereux et à ne pas reproduire, mais il n'a apparemment provoqué aucun accident et n'a pas été menaçant avec quiconque, ce qui devrait jouer en sa faveur.