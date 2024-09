The Weeknd : l'incroyable teaser autour du titre de son nouvel album

Le chanteur a fait les choses en grand pour son annonce.

The Weeknd pourrait très bien s'arrêter de travailler pour le reste de sa vie. Le chanteur canadien est multi-millionnaire depuis longtemps et peut-être même plus, il continue à battre des records de streams et il a acquis une notoriété internationale grâce à ses albums, qui se vendent très bien, et ses apparitions sur des scènes mythiques, comme lors de la mi-temps du Super Bowl il y a quelques années. Mais l'artiste est un passionné, et il adore toucher à tout et créer, même quand ça "floppe" un peu, comme avec sa série "The Idol". Cette année, on devrait encore entendre beaucoup parlé de lui, puisqu’il a annoncé un nouvel album.

On ne connait toujours pas la date de sortie du projet, mais The Weeknd vient de dévoiler une information cruciale concernant le disque : son titre, révélé de manière assez originale, comme souvent avec le canadien. En effet, il a posté une sorte de vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle on voit défiler un texte au ton très mélodramatique et torturé. Dans ce texte, il écrit notamment : "Je continue à déformer la vérité, immunisée contre le vertige, insensible à la nausée. Ce qui se cache en dessous – hurle en silence. Je me regarde dans le miroir et je me sens à la fois vieux et nouveau, coincé dans les limbes et incapable de bouger. Je ne me suis toujours pas regardé en face…".

Il parle ensuite de ses démons intérieurs, du fait qu'il a essayé de nettoyer ses plaies avec des mélodies et des lumières, sans y parvenir, même s'il ne précise pas exactement quelle est la nature de ses "blessures". On imagine que l'album répondra en partie à toutes nos interrogations. A la fin de la vidéo, The Weeknd nous dévoile enfin le titre de son album : "Hurry Up Tomorrow", qui renvoie un peu à une idée de course contre la montre, avec ses démons en adversaires.

Une annonce qui tombe juste avant l'énorme concert de The Weeknd prévu ce samedi 7 septembre au Brésil, à Sao Paulo, dont les rues ont d'ailleurs été envahies d'images promo du chanteur annonçant son nouvel album. On imagine donc que la sortie se fera prochainement !