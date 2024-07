Jul reste sponsor de l'Olympique de Marseille

Le J, c'est l'OM.

En janvier 2023, Jul cochait une case en plus dans sa longue liste de succès déjà accomplis depuis qu'il casse tout dans le rap game. Mais ce succès-là devait avoir un goût un peu particulier, surtout si on est marseillais, comme lui : D'or et de Platine, la marque du J, est devenue sponsor officiel de l'Olympique de Marseille, le légendaire club de foot du sud de la France. Les marseillais avaient donc le kiff de voir le célèbre "D&P" cousu notamment sur la manche de leur équipe préférée. Un partenariat qui va bientôt être renouvelé.

Si on en croit plusieurs médias, ce renouvellement est même déjà programmé, puisque des annonces publiques ont révélé que la marque de Jul sera bien encore sponsor de l'Olympique de Marseille pendant une année supplémentaire, jusqu'à la fin de la saison prochaine donc (2024/2025). A côté de ça, l'engagement du rappeur n'est pas que marketing, puisqu'il participe au programme Treizième Homme mis en place pour "soutenir plusieurs projets structurants comme le développement du football féminin ou celui de la formation, au sein du territoire".

🚨 D’OR ET DE PLATINE x OLYMPIQUE DE MARSEILLE



Le maillot Olympien portera le logo D&P une saison supplémentaire ⚽️👏 pic.twitter.com/kCtHoxB9V0 — Kultur (@Kulturlesite_) July 30, 2024

Un Jul véritablement impliqué pour son club et les gens de chez lui, donc, à l'image de ce qu'il montre depuis le début de sa carrière. Un artiste simple qui a su rester proche des gens. Le coût du sponsoring pour la marque D&P s'élève à 600 000 euros, et si la marque sera donc bien présente sur les maillots de l'OM l'année prochaine, ne vous attendez pas non plus à voir Jul lâcher un demi-million chaque année pendant dix ans...