Eminem se confronte à Slim Shady

Eminem nous prépare encore quelque chose d'hilarant.

Eminem a encore frappé un énorme coup sur la tête de l'industrie musicale avec la sortie, le 12 juillet dernier, de son tout nouvel album nommé "The Death Of Slim Shady". Un titre qui pouvait faire peur, mais qui fait juste référence au fait qu'Em tente de "tuer" son alter ego, avec toute une réflexion sur la Cancel Culture aux USA, puisque Slim Shady, venu tout droit du début des années 90, serait trop insolent et trop vulgaire pour la "Gen Z" en 2024. Un concept intéressant, qui a visiblement plu aux américains puisque le disque fait actuellement un carton niveau ventes.

Mais Eminem ne se satisfait pas d'un simple succès commercial et il est bien décidé à continuer à faire le show, comme aujourd'hui avec ce nouveau trailer qu'il vient de dévoiler. Une courte vidéo dans laquelle on le voit assis en face de Slim Shady, comme s'ils étaient adversaires dans un talk show américain, en train de débattre sur le fait de faire mourir ou non le remuant troll qui avait traumatisé le rap game des années 2000. Pendant que Slim Shady, lui, accuse le Eminem d'aujourd'hui d'avoir les "couilles qui sont tellement rentrées entre les jambes que Caitlyn Jenner serait jalouse" (encore une blague qui va faire parler).

Eminem, lui, accsue Slim Shady de n'être qu'un pauvre troll incontrôlable agissant comme un personnage de cartoon, un peu comme Eric Cartman, le personnage du dessin animé South Park. Ce qui est sûr, c'est que tout ça est très bien mis en scène, c'est drôle, et ça pourrait bien annoncer quelque chose d'encore plus long et consistant autour du même sujet, puisque la vidéo s'appelle "Trailer". On a hâte de voir ce qu'il prépare pour la suite.