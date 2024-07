Jul : attention à l’arnaque de vente de faux billets de concert !

Le J a passé un message à ses fans au sujet des concerts au Stade de France et au Vélodrome.

Jul s'apprête à frapper un grand coup sur la tête du rap game en 2025, puisqu'il va faire son entrée dans le club très (très) fermé des rappeurs FR qui ont rempli le Stade de France. Un exploit réalisé par seulement une poignée d'artistes, dont Booba et bientôt Ninho. Forcément, la team Jul attend ce concert avec impatience, mais justement : des personnes mal intentionnées comptent bien profiter de cette impatience pour leur soutirer des sous de manière malhonnête.

Un phénomène malheureusement de plus en plus fréquent dans le rap game, surtout pour des grands événements, comme des concerts dans des stades ou bien des festivals. Un type d'arnaque qui a été mis en avant par l'incroyable succès des rappeurs : le Stade de France ou le Vélodrome sont souvent remplis en quelques minutes après l'ouverture de la billetterie. Du coup, de nombreux fans pas assez vifs se retrouvent sans place et cherchent désespérément un moyen de s'en procurer une, quitte à se faire arnaquer, malheureusement.

La team Jul n'est évidemment pas épargnée par tout ça. D'ailleurs, Jul lui-même a publié un court message sur tous ses réseaux sociaux, pour informer ses fans que des tentatives d'arnaques ont été constatées concernant son concert au Stade de France : "Ma team je vois plein de faux sites qui vendent des places pour mon concert au Stade de France ou au Vélodrome en 2025. Ne vous faites pas avoir ce sont des arnaques donc surtout n'achetez pas. Ce sont des faux billets. Il n'y a plus de places disponibles pour les deux concerts". Au moins le message est passé! Et bravo le J pour avoir rempli tout ça.