Rick Ross : nouveau clash avec Bobby Shmurda...

Les deux rappeurs sont en conflit à propos d'un concert...

En ce moment, Rick Ross fait moins parler de lui pour sa musique que pour ses frasques et ses clashs. Il s'en est pris à Drake après avoir tant collaboré avec lui et a eu un violent accrochage avec The Game. Cette fois, ça part en biscotte avec un nouvel artiste puisqu'il y a un souci avec Bobby Shmurda...

Normalement, les deux artistes étaient prévus pour une même soirée au cours de laquelle ils devaient partager la scène. Mais il semble que Bobby Shmurda ait finalement été retiré du line-up. Pour lui, il n'y a qu'une seule explication : il s'agit d'une vengeance après la vidéo où on le voit rire de la bagarre qui a opposé Rozay et son équipe à des fans hardcore de Drake. Sur les réseaux, il a apostrophé le rappeur de Miami lui demandant pourquoi il ne dit pas la vérité...

"Frérot, comment ça tu ne m'appelles pas ? Pourquoi je reçois un appel de mec qui me disent "Rick Ross t'a viré du concert" ? [...] Je ne veux pas de conflit mec. Tout ce que je dis c'est que tu aurais pu m'appeler directement pour me le dire..."

Bobby Shmurda responds to Rick Ross removing him from a show pic.twitter.com/reZ11U9ACW — HipHopDX (@HipHopDX) July 17, 2024

Rick Ross semble avoir répondu dans sa story. Il a partagé une vidéo de sa marque de champagne Luc Belaire et de ses chips Rap Snacks personnalisées en disant :

"Mesdames et messieurs, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est confus ou qui dit des bêtises, dites-lui : 'Tais-toi et savoure ton verre de Luc Belaire !'

A voir comment la situation évolue dans les prochains jours...