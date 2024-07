Ninho : ce que vous ne savez pas encore sur lui

Des infos peu connues au sujet du boss des ventes dans le Rap FR.

Si vous suivez un peu sérieusement ce qui se passe dans le rap français depuis 2016, impossible de passer à côté : le phénomène Ninho a tout raflé sur son passage. En l'espace de 3 ans (entre le début de la montée de son buzz et la sortie de "Destin"), il est devenu quasiment le numéro 1 du game FR, supporté par presque toute la nouvelle génération d'auditeurs, mais aussi validé par pas mal d'anciens, dans le public comme parmi ses collègues. Car oui, en plus d'être un monstre niveau chiffres, Ninho a fait énormément de featurings, avec tout le monde, histoire de leur montrer qu'il était un concurrent sérieux pour la ceinture. Alors qu'il n'a sorti aucun projet depuis "NI" en 2023, et que par conséquent, on devrait bientôt avoir de ses nouvelles, c'est le moment idéal pour rappeler certaines choses à savoir absolument au sujet du rappeur, si vous voulez flex en société !

Ninho a commencé à rapper et à écrire ses textes à 12 ans

Ça n'est pas un hasard si William Nzobazola (son vrai nom) a choisi le pseudonyme de Ninho : c'est dû à son talent extrêmement précoce. On pourrait presque dire qu'il est notre Mbappe du rap, puisque le footeux a lui aussi percé très jeune, en montrant qu'il était déjà bien plus fort que plein de mecs bien en place. Pareil pour Ninho : le rappeur du 91 a commencé le rap à 12 ans. Étonnant, pour celui qui n'était à la base même pas un bousillé de rap, bien plus passionné par le foot. Mais il s'y est mis sérieusement : avant ses 20 ans, Ninho aura déjà sorti 3 mixtapes, "Ils Sont Pas Au Courant vol1", "En attendant ISPAC 2", et "ISPAC 2", dont certaines sont devenues classiques. Des fondations solides grâce auxquelles il a pû bâtir une vraie grosse carrière par la suite. Directement après viendra "M.I.L.S." (pour "Maintenant ils le savent), et c'est à partir de ce moment là que le raz-de-marée a commencé.

Il est le premier artiste, toute catégorie confondues à avoir 200 singles certifiés

Et quand on parle de raz-de-marée, on ne dit pas ça pour exagérer. Ninho a réussi à arriver sur le toit du game en l'espace de trois ans. Dans le coeur des fans, mais aussi dans les chiffres, puisque Ninho s'invite régulièrement en tête des charts. Ça n'est d'ailleurs pas rare de ne voir que des morceaux de lui dans le haut du top single, notamment sur les plateformes de streaming, dès qu'il sort un album. Car Ninho est tout simplement l'un des artistes les plus consommés en France, et il est le seul, tous genres confondus, à avoir passé le cap des 200 singles certifiés. Aujourd'hui, il est même à plus de 300, avec au moins 150 singles d'or, 90 singles de platine et 50 de diamant. Tout va tellement vite que d'ici à ce qu'on arrive au moment où l'article sort, il en aura peut-être un ou deux de plus. Tout simplement du jamais vu, même si on le compare à des mastodontes des ventes du rap comme Nekfeu, Orelsan, Damso, Niska ou PNL. Même si attention : Gazo semble être un sérieux challenger pour ce record.

Il a monté son label et un restaurant

Forcément, qui dit certifications en pagaille, dit gros revenus issus de la musique. "La SACEM de Johnny", comme Ninho le rappait si justement, dans "Distant", un featuring avec Maes. Encore un single de diamant au compteur pour NI, d'ailleurs, même si c'est officiellement un morceau sur l'album de Maes. Et comme la SACEM de Johnny est tombée, et plusieurs fois, le rappeur a désormais assez de thunes pour investir dans d'autres business et diversifier ses activités. Il a multiplié les partenariats avec de grandes marques, comme avec Adidas, ou avec "FC 24" récemment, mais il a surtout pu ouvrir ses propres business. A commencer par un label, puisque son dernier album en date, par exemple, est sorti sur le label "Jefe Productions", fondé par le rappeur. Mais aussi ses restaurants. Un restaurant de burgers pour commencer, le Jefe Burger, pas loin de l'Arc de Triomphe. Mais aussi un restaurant gastronomique, sur les Champs-Élysées, ouvert en avril 2024. On ne va pas tout noter, mais il a aussi sorti une vodka, ouvert un barber, bref, Ninho n'a clairement pas peur de s'aventurer sur de nouveaux terrains.

Son album NI s'est par ailleurs écoulé à plus de 37 000 exemplaires la 1ère semaine

Mais son terrain favori, celui où il est le plus doué, c'est clairement le rap jeu. Un terrain sur lequel il n'échoue jamais, et même lorsque les gens parlent d'échec le concernant, on peut se dire que certains artistes adoreraient échouer comme Ninho. Prenons son dernier projet en date, par exemple. "NI" s'est vendu 37 116 exemplaires en première semaine selon le décompte officiel du SNEP. Un démarrage plutôt correct, pourrait-on dire, mais qui est le pire de sa carrière pour un de ses albums. Pourtant, le pire démarrage de la carrière de Ninho est la deuxième meilleure première semaine pour un rappeur en 2023. Un "échec" à relativiser donc, car si Ninho vend un tout petit peu moins parfois, il reste assez loin devant la concurrence quand on parle de chiffres. Même si, connaissant Ninho qui reste un rappeur et donc un compétiteur, on imagine qu'il est en ce moment en train de travailler sur du lourd pour son retour ! Et c'est tout ce qu'on lui souhaite.