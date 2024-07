Kendrick Lamar : "Not Like Us" fait bien mieux que "Family Matters" de Drake

"Not Like Us" poursuit sa course vers les sommets.

Les chiffres ne mentent pas...

Pour l'instant, le doute n'est pas permis. "Not Like Us", le diss track de Kendrick Lamar contre Drake est l'un, sinon LE morceau de l'année 2024 dans le rap mondial. Outre la violence des propos et l'agressivité contenu dans les lyrics du rappeur de Compton qui en font un morceau bien agressif comme on les aime, il y a les chiffres. Et comme on dit : les hommes mentent, pas les chiffres. Or, on vient d'apprendre que le clip de "Not Like Us" sorti il y a seulement quelques jours vient de faire mieux que le diss track de Drizzy "Family Matters" en termes de vues sur YouTube. En effet, "Not Like Us" compte 36 millions de vues en quatre jours (!!!!) tandis que "Family Matters" en compte 35 millions mais en deux mois. Drake est donc encore une fois battu à plate couture par ce morceau qui fait sensation, même s'il n'a pas du tout à rougir de ses chiffres.

🚨 Le nouveau clip "Not Like Us" de Kendrick Lamar a déjà dépassé le disstrack de Drake !



"Not Like Us" 🎥 36M vues en 4 jours



"Family Matters" 🎥 35M vues en 2 mois pic.twitter.com/UBRCrNVrWF — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) July 9, 2024

Il faut dire que le clip a connu un succès fulgurant dès sa sortie, atteignant près de 20 millions de vues sur YouTube en seulement 24 heures. Cette performance exceptionnelle en fait le meilleur démarrage de l'année pour un clip, et pas seulement dans le rap.

Le titre, un diss track visant Drake, a captivé les fans dès sa sortie. En à peine 40 minutes, la vidéo a déjà franchi le cap du million de vues, un chiffre exceptionnel. Réalisé par Lamar lui-même et Dave Free, le clip met en scène plusieurs personnalités dont DJ Mustard, DeMar DeRozan et la famille du rappeur.