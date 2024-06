Kalash et Aya Nakamura se clashent violemment !

Le feu a pris à une vitesse !

Ce vendredi 28 juin aurait dû être le jour de sortie d'un featuring de poids et de qualité entre Kalash et Aya Nakamura. Mais, a priori, ils n'étaient pas vraiment d'accord sur plusieurs points et c'est totalement parti en biscotte entre les deux artistes qui se sont violemment insultés sur les réseaux sociaux... La chanteuse a supprimé la majorité de ses tweets mais vous connaissez Internet, il reste toujours beaucoup de traces... Et surtout, Kalash avait clairement des choses à dire à propos de celle qui pourrait chanter pour la cérémonie des Jeux Olympiques et il ne s'est pas privé...

Aya Nakamura et Kalash ils ont arrêté l’école en 6ème comme Gazo c’est pas possible… pic.twitter.com/dbYzKhlE76 — Lapis🇸🇳⭐️🇫🇷 (@sadiadetp) June 27, 2024 Elle ajoute aussi : "Ça ne me regarde pas mais j’ai l’impression que tu ne vas pas bien mentalement ! Conseil retrouves toi, isoles toi, retrouve les forces qui t'ont donné envie de faire de la musique parce que je te jure tu te rends pas comptes ça se voit entoucas, c'est pour toi, j'espère que t'iras mieux."

Le son va-t-il vraiment sortir ? Est-ce un coup de com ou un vrai clash ? Les réponses à toutes ces questions ne devraient pas trop tarder....