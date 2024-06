Booba se moque d'Aya Nakamura

Elle ne doit pas en avoir grand chose à faire...

Booba est repassé en mode troll à 100%, après un début d'année pendant lequel on a presque réussi à croire qu'il s'était assagi. Mais il n'en est rien : le Duc continue d'agir comme un gamin en balançant des petites piques à ses adversaires, et même à des artistes qui n'ont aucun problème avec lui. La semaine dernière, Vald faisait les frais des plaisanteries de Kopp, qui n'a visiblement toujours pas digéré son humiliation des Francofolies. Cette semaine, c'est au tour d'Aya Nakamura de se faire troller par B2O.

On pensait pourtant que Booba l'aimait bien, puisqu'il se servait notamment de son histoire de violences conjugales pour discréditer son ex-pote Niska. Mais finalement, tout ça, c'était juste pour le buzz et le Duc n'a pas hésité une seconde à la provoquer, en dévoilant le contenu de leurs conversations Whatsapp. Notamment des messages dans lesquels on peut lire qu'Aya Nakamura a voulu solliciter Booba pour un entretien, dans un resto, pour parler business.

Booba dans sa story, qui met une conversation avec Aya, une énième tentative pour lui causer du tort. En semaine A, il se met du côté d'Aya par rapport à Niska. En semaine B, il se moque d'Aya.



Qu’est ce que Aya Nakamura à fait à booba ?



Quel est le combat de Booba, en fait ? pic.twitter.com/Oodbf5EOlu — #MIXDAILY.FR🎙️ (@MixDaily_fr) June 20, 2024

Une invitation refusée par B2O, qui affirme que faire un restaurant à Paris, pour lui, c'est devenu impossible (sûrement à cause de sa popularité, ou alors parce que y a des gens qui le cherchent...). On ne comprend pas bien l'utilité de poster tout ça sur les réseaux, on dirait un ancien qui n'a plus de buzz, alors que Booba est normalement au-dessus de tout ça... Dans une story Instagram, il s'est également filmé en train de chanter les paroles d'un des derniers morceaux d'Aya, "42", en se moquant d'elle. On ne sait pas ce qu'elle lui a fait, mais visiblement, le Duc est touché...