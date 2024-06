Snoop Dogg s’entraine pour commenter les Jeux Olympiques

Une chose est sûre : il est polyvalent.

C'est désormais officiel, Snoop Dogg troquera sa casquette de rappeur pour celle de commentateur lors des Jeux olympiques de Paris 2024 le mois prochain. Pas une première pour l'un des rappeurs les plus célèbres au monde, qui avait déjà fait équipe avec Peacock (service de streaming de la chaîne NBC) en 2021, aux côtés de l'humoriste américain Kevin Hart. Dans leur émission intitulée "Olympic Highlights with Kevin Hart and Snoop Dogg" ("Les temps forts des Jeux olympiques avec Kevin Hart et Snoop Dogg"), les deux artistes commentaient des faits amusants sur les Jeux olympiques de Tokyo qui se déroulaient cette année-là. Cette fois, Snoop reprend le micro pour les JO de Paris. Et l'interprète de "Young, Wild & Free" n'a pas perdu une minute !

Il est déjà en train de s'échauffer. Alors que les essais de l'équipe olympique américaine se déroulent actuellement au Hayward Field d'Eugene, dans l'Oregon, le Dogg Father a participé à l'évènement et l'a commenté pour NBC. Le 23 juin dernier, il mouillait même le maillot lors de l'épreuve du 200 mètres, réalisant un temps de 34,44 secondes. Un record vraiment "pas mal", comme le rappeur de 52 ans le déclarait lui-même, plutôt fier de lui après avoir vu son temps officiel.