Booba s'en prend de nouveau à Kylian Mbappé

Il a vraiment une dent contre le footballeur.

Booba est repassé en mode "Terminator" depuis quelques semaines, après la brève accalmie et l'annonce de la "paix" avec La Fouine. Le voilà désormais à nouveau en guerre contre tout le monde. Contre ses principaux rivaux dans le rap, évidemment, comme Maes, Vald, Sadek, Gims, Rohff (et c'est tout, au moins pour les derniers jours), mais il a aussi décidé d'allumer furieusement Kylian Mbappe à plusieurs reprises. Notamment à propos de son niveau, que B2O ne juge pas suffisant.

.@KMbappe "les extrêmes" l'art de prendre parti sans prendre parti. C'est le même Kylian Mbappe qui a fait porter sa voix pour appeler la population Française à se faire "vacciner" contre la Covid. Merci p'tit frère t'es un héros 🙌🏾 pic.twitter.com/uAi7tgUmfw — Booba (@booba) June 16, 2024

Mais c'est cette fois sur un tout autre sujet que Booba a décidé d'allumer le footballeur, juste avant le début de l'Euro 2024. Cette fois, le sujet est politique. Vous savez bien qu'Emmanuel Macron a prononcé la dissolution de l'Assemblée Nationale il y a quelques jours, on va donc devoir revoter pour les législatives, dans quelques jours. Constamment interrogé à ce sujet par les journalistes, certains joueurs de l'équipe de France ont pris position, en appelant les jeunes à aller voter et également en avertissant sur les dangers de la montée du RN.

Mais pour Booba, tout ça n'est pas assez franc, surtout du côté de Mbappé, qui a plusieurs fois renvoyé "les extrêmes" dos à dos, contrairement à un Marcus Thuram qui a allumé le RN plus frontalement. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner Kopp, qui en profite donc pour traiter Kylian d'idiot utile de Macron, en lui reprochant également d'avoir incité les gens à se vaccinr pendant le CoVid. Une prise de parole un peu surprenante : dans la suite de la conférence de presse de l'équipe de France, Mbappe prend positon de manière bien plus claire en disant qu'il se range complètement derrière Marcus Thuram. De plus, se dire contre le RN comme Kopp, après avoir retweeté à plusieurs reprises Eric Zemmour ou les prises de paroles du RN à l'Assemblée, on trouve ça un peu bizarre...