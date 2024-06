Booba relance son clash avec Rohff

À défaut de tube de l'été, Kopp s'est lancé à la recherche du clash de l'été.

Booba est de plus en plus difficile à suivre et on dirait même qu'il le fait exprès. Les gens trouvent qu'il s'est assagi quand il se réconcilie avec La Fouine? Il relance un clash de la manière la plus bête et agressive possible avec Vald. Mais cette semaine, c'est un autre ancien rival que B2O a voulu allumer : Rohff, qui vient de sortir le morceau "Fitna", un morceau fleuve sans refrain de 13 minutes où le rappeur du 94 kicke et envoie tout ce qu'il a. Forcément, Kopp n'allait pas rater l'occasion.

Booba a donc saisi sa chance en relançant son clash avec Rohff, au moment où ce dernier semble aussi annoncer son retour avec un album solo. On peut dire que le Duc en a visiblement gros sur la patate, puisqu'il a même ressorti des "dossiers" connus d'absolument tout le monde et qui datent d'il y a 20 ans, notamment l'histoire d'agression entre Rohff et son petit frère, celle de la boutique Unkut ou encore des commentaires sur les réseaux de haters de Housni. On a connu Booba plus drôle et plus inspiré.

Ces attaques sont accompagnées d'une légende : "Il ne peut rien arriver de bon à ce genre d'individus", en faisant référence également à une affaire de violences conjugales dans laquelle a été impliqué Rohff (avant que l'accusatrice ne retire sa plainte et que le rappeur soit relaxé)). Housni est tranquille, si les attaques en restent à ce niveau, il va pouvoir sortir son album dans le calme. Mais avec Booba, on ne sait jamais quand la tempête va se déchaîner...