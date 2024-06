Doums s'en prend à Gims

Il l'accuse d'être un voleur.

Nouveau clash dans le rap français et pour une fois, Booba n'est pas impliqué, à part comme simple spectateur et il a déjà commencé à se délecter des accusations de Doums, membre de l'Entourage qui accuse Gims de vol et d'être un escroc dans une suite de tweets sans complaisance... Il dénonce en effet une arnaque sur contrat à propos d'un morceau entre Gims et Lossa, "Loco".