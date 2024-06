Booba menace Vald

A vrai dire, c'est plutôt une promesse qu'une menace.

Cela fait bientôt presque deux ans que Vald a arrêté de répondre aux provocations de Booba, après le triste (et drôle à la fois) épisode des Francofolies de La Rochelle. B2O avait menacé Vald, qui était donc venu avec une impressionnante équipe de sécu pour le narguer, puis lui bloquer à la scène, provoquant un retard de plusieurs minutes. Mais même sans réponse depuis deux ans de la part de Vald, Booba ne semble pas décidé à lâcher l'affaire et il vient d'ailleurs de le faire savoir dans ses derniers posts sur les réseaux.

Dans une story Instagram, qui reprend l'annonce de Vald faite dans l'émission Zen à propos de son retour avec un nouvel album (actuellement en préparation), Booba a choisi de montrer qu'il suivait toujours attentivement le parcours du rappeur d'Aulnay-sous, en postant une légende qui sonne un peu comme une menace, ou au moins un avertissement : "crois moi ce jour là on sera là avec des negros du fitness park. T'as signé à vie".

Il fait ainsi référence aux membres de l'équipe de sécurité qui ont accompagné le V sur scène à La Rochelle. D'ailleurs, un des membres de cette équipe de sécurité a été très bavard dans une émission récemment, une émission que Booba n'a pas raté et dans laquelle on apprend que finalement, ils étaient très potes avec la sécu de Booba. On ne sait donc pas ce que prépare le Duc, ce sera sûrement bête et drôle comme d'habitude. Quant à Vald, plus de deux ans se sont écoulés sans sortie d'album, mais il a l'air d'avoir enfin envie de faire son retour.