Booba règle ses comptes Ali son ex-compère de Lunatic

Alors que Booba a confirmé la sortie prochaine d'un documentaire sur sa vie et sur sa carrière justement baptisé "Lunatic" , nul doute qu'il en dira un peu plus sur l'aventure de ce groupe mythique et surtout sur sa fin et leur séparation. En attendant, c'est bien dommage de voir se déchirer deux artistes qui ont tant marqué le rap français..