SCH : découvrez le court-métrage "JVLIVS - Prequel : Giulio"

La vidéo vient d'être dévoilée au public.

SCH continue de faire monter la pression autour de la sortie attendue de son prochain album, "JVLIVS - Prequel : Giulio". Un album qui vient d'être dévoilé ce vendredi 31 Mai, et qui, chronologiquement, vient se palcer juste avant les deux précédents volumes, "JVLIVS" et "JVLIVS II", avec leur ambiance mafieuse, un peu napolitaine, très inspirée de "Gomorra". Un projet de 18 titres sans featurings, ambitieux pour le rappeur marseillais, qui n'en est pas à son coup d'essai, et qui vient également de mettre en ligne un court-métrage en lien avec l'album.

Il s'agit d'une vidéo de presque 20 minutes qui accompagne la sortie de l'album, un peu comme le petit film qui avait été fait pour la sortie de "JVLIVS". Un court-métrage qui débute par une guerre entre groupes mafieux. Le père et la mère de SCH ont l'air de faire partie de l'un d'entre eux, et la mère est obligée de s'enfuir pour s'éloigner de la guerre et accoucher du petit Giulio. On le retrouve ensuite des années plus tard, sapé avec son plus beau survet de l'OM, en train de prendre lui aussi le chemin du banditisme.

On sent que le rappeur a progressé dans l'approche cinématographique de ses vidéos, avec une manière de bouger bien plus crédible que par le passé notamment. Dans la vidéo, vous retrouverez des guest de qualité, comme Kofs, qui s'y connait très bien en acting lui aussi. Qu'on se le dise, SCH semble avoir déjà trouvé sa reconversion lorsqu'il décidera d'arrêter le rap. En attendant, son album s'annonce déjà comme un des cartons de l'année 2024 !