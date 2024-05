Booba s'acharne sur Maes, Sadek et Niska

Le Duc ne leur laisse pas de répit.

Les jours se suivent et se ressemblent dans le rap français. Booba avait fait croire pendant quelques jours qu'il était devenu sage, en se réconciliant avec La Fouine, mais il a rapidement repris ses bonnes habitudes en se mettant à clasher tout le rap game. Évidemment, sa cible préférée reste Maes, son ancien protégé avec qui il s'est embrouillé à plusieurs reprises, et qui n'a d'ailleurs pas l'air d'avoir très peur de Kopp, qu'il menace régulièrement. Mais en vérité, il y en a pour tout le monde, il a même fait un pris de gros aujourd'hui avec Niska, Maes et Sadek.

La pookie fait du placement de produit il est à l'agonie on vous a dit!!!!!! Buffet à volonteeeyyyyyyy 😂😂😂 Le grossiste!!! 1G @MaesOfficiel pic.twitter.com/HcPxLnS9IO — Booba (@booba) May 30, 2024

C'est évidemment Maes qui prend le plus cher, une fois de plus, puisqu'il s'agit de celui qui est le plus virulent. Booba l'attaque dans plusieurs twets, dont un dans lequel il l'accuse de faire du placement de produit parce que le rappeur serait fauché, "à l'agonie" d'après Booba, en se servant d'un post de Maes avec lequel il fait de la publicité pour la finale de la Ligue des Champions, dont le match sera apparemment diffusé quelque part à Dubaï. Il a également posté une vidéo de Marc Blata dans lequel il parle de Maes comme "le dernier espoir des influenceurs" pour étiendre Booba.

Plus classique ensuite, un petit post twitter pour attaquer Sadek sur le physique, en lui demandant s'il était devenu égérie de "man boobs". Pas sûr que Sadek soit très impacté par l'attaque, puisque c'est lui-même qui s'était mis en scène de cette manière lors du début du clash avec Booba. Enfin, un dernier tacle pour Niska, en repostant un article du Nouvel Obs titré : "Pourquoi Booba a raison de rappeler que Niska a tabassé Aya Nakamura". Une attaque assez déplacée, puisqu'au moment où les faits avaient été révélés, Booba était resté très proche avec Niska pendant plusieurs années, et complètement muet sur le sujet...