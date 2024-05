50 Cent et Rick Ross : le clash est reparti

Alors, qui est le plus gros pointeur ?

Ça n'est un secret pour personne si vous suivez le rap game US depuis plusieurs années : 50 Cent et Rick Ross ne peuvent pas se sentir. On est même au-delà de ça : un énorme clash les oppose depuis les années 2000, ce qui commence à faire long. Et alors que P.Diddy est en pleine sauce à cause de ses agissements sexuels, Fifty a voulu mettre le plus de monde dans la sauce possible : Jay-Z, évidemment, Meek Mill, mais aussi Rick Ross, qui a quelques casseroles concernant les histoires d'agression sexuelle.

You know some times I think people are just stupid, why would you say this in song? I DRUGGED HER ASS, AND I RAPED HER ASS, AND SHE AINT EVEN KNOW IT ! @bransoncognac @lecheminduroi pic.twitter.com/Rzh5FDsyTq — 50cent (@50cent) May 25, 2024

C'est d'ailleurs de ça dont il s'agit aujourd'hui, puisque 50 Cent a ressorti du placard la polémique autour du morceau "U.O.E.N.O.", sorti en 2013. Un morceau excellent mais qui avait valu à Rick Ross de sérieuses critiques lors de sa sortie, puisqu'il y rappe : "Put Molly all in her champagne, she ain’t even know it I took her home and I enjoyed that, she ain't even know it". Autrement dit, Rozay parle de ramener une femme chez lui après avoir mis de la drogue dans son champagne... Bizarre !

Évidemment, 50 Cent a posté l'extrait sur ses réseaux sociaux, accompagné de la légende : "Vous savez des fois je pense que les gens sont juste bêtes. Pourquoi voudriez vous dire ça dans un morceau?". La réponse de Rick Ross n'a pas tardé, et elle est plutôt violente : "ce n'étaient que des lyrics, Daphne Joy t'as accusé pour de vrai toi, ele a dit que tu l'avais s*domisée et violée devant ton fils, Curtis". Bref, pas sûr qu'il y en ait un plus propre que l'autre dans cette génération du rap US...