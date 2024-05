Booba vs Maes : le clash est reparti fort

A priori, la réconciliation comme avec La Fouine n'est pas au programme.

C'est la grande période des clashs dans le rap game en ce moment. Alors qu'aux States, Kendrick Lamar et Drake font les gros titres avec des diss tracks bien saignant, en France on a la version Wish, avec Booba et Maes qui se contentent de s'insulter à distance dans des tweets. Un manège qui s'était un peu calmé ces dernières semaines mais qui semble être reparti de plus belle.

Pas de diss track entre Booba et Maes donc, qui ont recommencé à s'attaquer violemment sur les réseaux, avec des arguments qui ne sont malheureusement même pas nouveaux... Dans plusieurs tweets, Booba accuse Maes d'être incapable de remplir un Bercy, en disant "même ton slip tu le remplis pas, kidnappeur d'influenceur", faisant référence à l'histoire de Maes avec Aqababe. Il joint des copies d'un article (dont l'origine paraît peu fiable, mais bon...) qui parle des difficultés de Maes à remplir ses salles. Le rappeur du 93 a évidemment répliqué aussitôt.

.@MaesOfficiel même ton slip tu le remplis pas kidnappeur d'influenceurs!!! pic.twitter.com/ucnXNF4tcs — Booba (@booba) May 22, 2024

Du coup y gratte des soins du visage 😂🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/yUVF1Cp8fU — Booba (@booba) May 22, 2024

"On est en 2024 t'as bientot 50 ans et tu payes encore pour faire des faux articles et n'oublie pas que ton premier Bercy tu l'as fait à 35 ans en 2011... j'suis en avance", écrit Maes en s'adressant à Booba. Une réponse qui n'a évidemment pas plu à Kopp, qui s'est ensuite acharné en lui demandant quand est ce qu'il rentrait en France, faisant référence aux sombres histoires auxquelles le rappeur est mêlé à Sevran, ce qui l'empêcherait de rentrer.