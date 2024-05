Lil Baby : une fusillade éclate sur le tournage d’un clip

La scène s'est passée à Atlanta.

Le tournage du dernier clip de Lil Baby a été interrompu par une fusillade, le 14 mai dernier. L'incident s'est produit à Atlanta, non loin d'une zone commerciale, et a fait trois blessés. Selon la police locale, les trois hommes auraient été touché par une balle à la poitrine, au bras et au cou mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Aucun d'eux ne fait partie de l'équipe de production de l'artiste. Le rappeur de 29 ans n'a pas été blessé et n'a pas encore commenté les faits. La police n'a quant à elle pas non plus fait de commentaires sur d'éventuels suspects ou sur le motif de la fusillade.

Ce n'est pas la première fois que le rappeur fait face à ce genre d'incidents. En septembre 2023 déjà, une fusillade avait éclaté lors d'un de ses concerts à Memphis, laissant un homme dans un état critique : CEO Jizzle, cousin du défunt Young Dolph. En plein concert au FedEx Forum, des coups de feu avaient retenti à l'intérieur de la salle.

En réaction à la fusillade, Baby avait seulement fait un simple tweet, qu'il a supprimé par la suite.

"Malheureusement, je n'ai pas pu me produire hier à Memphis. Je vais faire en sorte que tout le monde soit remboursé."

La rappeuse américaine GloRilla, qui assurait la première partie du concert à l'époque, était quant à elle très choquée. Elle avait filmé sa réaction en direct à la fusillade.