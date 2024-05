SCH appraît sur Marmiton !

Le S mange des cannelloni.

SCH continue de faire grimper la tension chez ses nombreux fans, en teasant la sortie de son prochain album, qui s'appellera visiblement "JVLIVS Prequel : Giulio". SI très peu d'informations ont filtré jusqu'ici à propos du disque, on sait déjà deux trois choses, comme le fait que la date de sortie est prévue pour le 31 Mai. Au niveau du contenu en revanche, on ne sait pas du tout ce que le S nous prépare. Ce qui est sûr c'est qu'une fois de plus, il fait les choses bien, avec des idées de promo très originales.

Après les faire-parts envoyés il y a quelques semaines à des médias notamment, on passe cette fois-ci dans un autre domaine, celui de la cuisine, dont on sait que SCH est friand (oui oui, nous aussi on a remarqué que ça avait pris un peu de poids depuis le clip de "A7"). Toujours en train de nous raconter l'histoire de son alter ego "JVLIVS", le S se retrouve cette fois impliqué dans une recette de cuisine et pas n'importe laquelle : une recette de pâtes, typiquement italienne, les cannelloni de Rosa.

De plus, on peut y retrouver cette note : « Les cannellonis c’était une institution tous les dimanches dans la maison familiale ». pic.twitter.com/WLNrl6WmSp — HipHopDX France (@HiphopdxFR) May 7, 2024

Une recette apparue en ligne sur le site de référence Marmiton, qui donne plein de bonnes recettes, et qui explique donc aussi cette recette des "cannelloni de Rosa". Une recette en six étapes, accessible en cliquant sur ce lien, avec même des référence sà l'univers mafieux de JVLIVS comme : "On remplit les cannellonis avec le mélange de fromage, comme si on injectait de la loyauté dans chaque tube". Sacré SCH ; maintenant, en plus d'avoir envie d'écouter son album, on a aussi faim...