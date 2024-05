Booba donne de la force à La Fouine

On doit se pincer pour y croire...

Une rumeur a couru sur Internet à peu près au même moment où La Fouine annonçait une grande date à l'Accor Arena de Paris. Alors qu'il vient d'en annoncer une deuxième, la rumeur, elle, est toujours là : et si Booba, faisant comme 50 Cent lors d'un concert de Ja Rule, achetait des milliers de places afin que le rappeur de Trappes se produise devant une salle vide ? Surtout que récemment encore, cette "technique" de clash a fait ses preuves puisque Chris Brown a quasi vidé un concert de Quavo avec la même méthode... Rassurez-vous, le Duc, qui semble apaisé et dans un bon état d'esprit actuellement, notamment envers Fouiny Baby, a vite tordu le cou à ces bruits dans un tweet où il donne de la force à l'artiste du 7.8. On est bien loin des Emile Louis Laounizi ou des insultes de pointeur.