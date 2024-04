50 Cent trolle Diddy et JAY-Z

Fifty ne s'arrête plus.

50 Cent continue de troller Diddy et s'en est même pris à JAY-Z cette fois-ci. Toujours via son compte Instagram, Fifty a utilisé le deepfake pour modifier une scène de "New Jack City" pour attaquer les deux rappeurs new-yorkais. Ce dimanche 28 avril, le général du G-Unit a publié un clip modifié donc du film de 1991 et a légendé avec son humour bien connu, "Cette affaire est plus importante que Nino Brown. LOL New Jack Diddy".

La vidéo met en scène Nino Brown, le chef de gang incarné par Wesley Snipes, et l'inspecteur Appleton, incarné par Ice-T. On y voit le premier plaider coupable et être condamné à un an de prison seulement, à la grande colère du policier qui aurait aimé tuer Brown. Dans le clip, les visages de Snipes et Ice-T ont été légèrement modifiés pour représenter respectivement Diddy et JAY-Z.

Ce n'est pas la première fois que 50 Cent entraîne JAY-Z dans ses moqueries à l'égard de Diddy. En mars dernier, le rappeur de "Get Rich or Die Tryin'" a partagé une image d'une brique de lait avec le visage de Hov édité sur l'emplacement publicitaire manquant pour les enfants. "Quelqu'un a vu J ? LOL", a-t-il légendé le post Instagram, comme pour suggérer qu'il y a une raison à son silence sur le drame juridique qui entoure P. Diddy. "Puff a dit qu'il ne répondait pas à son téléphone. LOL".