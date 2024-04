La Fouine et Werenoi vers un clash ?

En tout cas, il y a beaucoup de tension...

La Fouine a fait un retour fracassant durant la dernière cérémonie des Flammes avec un medley de ses plus grands tubes et alors même qu'il avait dit qu'il ne participerait jamais. Dans la foulée, ses streams ont explosé et il s'est rendu au DVM Show pour un moment de live. Au cours de sa prestation, il a eu cette punchline : "Comme dit Werenoi, c'est carré, mais moi, j'ai bien plus de mètres carrés".

Cela n'a pas plu du tout à l'équipe de Werenoi qui s'est immédiatement rendue sur les réseaux sociaux pour protester et rappeler aussi qu'elle avait refusé un feat à Fouiny...

"Wesh t'es pas devenu toi La Fouine ? Et t'as aucun mètre carré en plus, ni plus d'oseille. Sort pas notre blaze sale fou va... Vu que tu es riche, il va falloir payer mon grand. A bientôt ! On n'a jamais parlé de toi, même le feat. On t'a refusé avec respect et tu sors des noms que tu connais même pas."

Si on n'a pas entendu Werenoi et que La Fouine n'a pas répliqué, un de ses proches, Chabodo est quand même intervenu.

"Personne ne va payer. Arrêter de sous-estimer l'humain. Il n'est pas tout seul. Tout le monde est fou. A bientôt."