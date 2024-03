Booba : Sadek critique "Ourika"

Toutes les occasions sont bonnes pour Sadek de s'en prendre à Booba.

Il fallait s'en douter. Alors que la série pensée et co-écrite par Booba, dans laquelle il joue aussi un rôle secondaire, "Ourika" vient de sortir sur Amazon Prime, il fallait se douter que Sadek n'allait pas passer une aussi belle occasion. Si les autres ennemis du Duc semblent largement en retrait ces temps-ci, celui qui s'est lancé dans la crypto-monnaie est toujours aussi vif. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que le rappeur du 9.2 d'habitude si prompt à répliquer est lui aussi assez calme, semblant concentré sur la promotion de la série.

Sadek commente ainsi une publication d'Amazon Prime vidéo expliquant que l'une des principales attractions d'"Ourika" est la présence de B2O au casting.