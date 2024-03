Ninho, Damso et Jul sont les rappeurs avec le plus de singles de diamant

Ça risque de mettre du temps avant de changer!

Si le rap français a longtemps été boudé par les grosses certifications, réservées aux chanteurs de variété de chez nous, les choses ont bien changé pendant les années 2010, période à laquelle le rap s'installe comme la musique la plus écoutée chez les Français. Depuis, avec l'aide des streams, les certifications n'en finissent plus de pleuvoir sur le rap game. Si pour certains artistes, le disque d'or représente encore le Graal, pour d'autres, on a des rêves bien plus grands que ça : le succès se mesurera désormais en disques de diamant.

À ce petit jeu, tous les rappeurs français ne sont pas égaux et certains s'en sortent beaucoup mieux que d'autres. Si on regarde le classement des rappeurs français ayant décroché le plus de singles de diamant, on retrouve évidemment Ninho à la première place, avec 54 morceaux certifiés diamant. Un NI qui est très loin devant les autres puisque le deuxième rappeur dans le classement est Damso, avec 34 certifications, suivi d'assez près par Jul, l'OVNI marseillais et ses 25 singles de diamant. Un trio de tête qui représente assez bien l'idée qu'on se fait des ventes de Rap FR sur ces 10 dernières années.

Un trio de tête auquel se raccrochent Nekfeu, Booba, Gazo et Niska, tous entre 18 et 20 singles de diamant. C'est l'occasion de se rendre compte de la performance incroyable de Ninho, qui a dû commencer à vraiment vendre des disques en 2015 et a déjà plus du double de singles de diamant de Booba, qui a pourtant une longue carrière de 30 ans derrière lui. Mais attention : quand on voit l'ascension express d'un Gazo en seulement 2 ou 3 ans, on se dit que la première place de Ninho pourrait bien finir par tomber !