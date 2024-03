Booba sans pitié avec Cédric Doumbè après sa défaite

Comme le Duc l'avait annoncé, c'est Baki qui a remporté le combat d'hier soir.

Ses adversaires le savent : une fois que Booba a commencé à vous troller, il ne vous lâche plus. Une autre personne hors du rap game va désormais faire les frais de sa persévérance : Cedric Doumbe. Le combattant MMA, professionnel du trash-talking, avait bien fait monter la sauce avec le combat du 7 mars 2024 au soir. Mais c'est finalement Baki qui a remporté le fight, déjouant tous les pronostics des bookmakers, après une décision prise par l'arbitre de stopper le combat à cause des plaintes de Doumbe concernant... une écharde dans son pied.

Évidemment, Booba n'allait pas laisser passer cette anecdote aussi loufoque sans en profiter pour troller Cédric Doumbe, définitivement le grand perdant de la soirée d'hier. Avec cette historie d'écharde, on imagine que le combattant MMA s'attendait à se faire moquer de lui sur les réseaux et ça n'a pas raté. A commencer par Booba donc, qui a posté quelques jeux de mots de gamins comme "Cedric Doumpié" sur son compte Twitter, accompagné également d'un "c'est le mal au pieeeyyy".

Cédric Doumpié 🤣🦶🏿🕳️ — Booba (@booba) March 7, 2024

C'est le mal au pieeeyyyyyyyyyyy 🤣🤣🤣 #BAKISAL 🏴‍☠️ — Booba (@booba) March 7, 2024

On a également eu droit à un repost de la photo de Doumbe et Kaaris, avec en légende "si tu cherches l'échec demande à....", en faisant référence à une de ses punchlines visant Kaaris. Booba a également reposté les extraits de prise se paroles de membres de la team Doumbe beaucoup trop confiants avant le fight, en les mettant en parallèle avec ce qui s'est passé pendant le combat : un Cedric Doumbe malmené au sol, par un Baki concentré prenant très peu de risques, avant de voir le match se ré-équilibrer lors du deuxième round. Comme vous vous en doutez, les attaques de Booba ne sont pas gratuites, elles sont probablement motivées par les critiques envoyées par Doubme concernant la boxe du Duc il y a quelques semaines.

Pas sûr qu'il y ait eu un vrai gagnant lors de la soirée d'hier : Baki avait très bien préparé son combat et aurait mérité une bien plus belle victoire que la "victoire sur écharde" à laquelle on a assisté. Doumbe est revenu dans le deuxième round et aurait mérité de pouvoir défendre ses chances lors du troisième, par contre le grand perdant est clairement le sport, en particulier l’organisation PFL : c'est la première fois qu'on combat se termine de cette manière, c'est aussi la première fois qu'on retrouve des échardes sur le ring...