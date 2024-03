Les 5 plus gros clashs du rap français

Retour sur les affrontements les plus mythiques entre les rappeurs français.

Si les valeurs du hip-hop ont toujours été "Peace, Unity, Love & Having Fun", il faut avouer que quand tout le monde est gentil et que tout le monde s'aime, on s'ennuie un peu. En plus de ça, la compétition et donc l'ego, ont toujours fait partie de la culture hip-hop. C'st d'ailleurs cet aspect "compet" qui a donné naissance à la discipline des "battles" entre rappeurs, c'est même de cet aspect que des artistes comme Eminem ont commencé à acquérir leur notoriété. En France, les clashs ne vont pas toujours aussi loin qu'aux States (et c'est tant mieux), mais on a quand même quelques artistes qui sont devenus des spécialistes dans le domaine.

Voici donc notre liste des 5 plus gros clashs du rap français. Une liste évidemment pas du tout objective, dans laquelle on a essayé d'inclure des artistes actuels, même si on sait bien que le rap game était beaucoup plus conflictuel à l'époque des anciens. La condition principale pour figurer dans la liste, c'était la présence de "diss tracks", ces morceaux écrits pour détruire l'adversaire, pendant le clash. On peut dire qu'il y a eu quelques morceaux de ce genre qui ont été très marquants, voici donc notre sélection !

Booba vs Rohff

On commence évidemment par la plus grosse et la plus longue rivalité qu'ait connu le rap français. La plus longue, car elle dure depuis plus de 20 ans, même si ça s'est accentué ces quinze dernières années. La plus grosse car elle concerne les deux plus gros poids lourds du rap game français des années 2000 : Booba et Rohff. Une rivalité démarrée, selon les rumeurs, après un feat entre Rim'K, Booba et Rohff, qui a causé quelques tensions à l'époque. Quelques années plus tard, en 2008, les deux poids lourds sortent leur album solo à quelques jours d'intervalle, ce qui fait évidemment encore monter la compétition d'un cran entre les deux artistes. La tension est désormais palpable entre les deux stars, avant que ça ne se mette à exploser pour de bon, lors d'une interview de Rohff en 2012, puis avec la sortie de "Wesh Morray" et de la réponse de Rohff, "Wesh Zoulette". L'un est accusé de ne pas être authentique, de ne pas être un gars de la rue, quand l'autre est lui accusé d'être complètement ringard et d'avoir besoin de Skyrock pour faire du buzz. Qui a gagné ? Ça, ça n'est pas à nous de le dire !

Booba vs La Fouine

On enchaîne avec le clash qui a probablement été le plus drôle de tous les clashs du rap français. Un clash auquel on ne pensait jamais assister, tant la complicité des deux rappeurs semblait évidente sur "Reste en chien", véritable banger à l'époque. Mais voilà, une phase de La Fouine dans "Paname Boss" a mis fin à la relation entre les deux artistes. Quelques jours après la montée de tension avec Rohff fin 2012, La Fouine envoie des missiles à Booba en interview. Après quelques grosses attaques de la part de Booba, notamment concernant le casier judiciaire supposé de La Fouine et cette accusation d'être un pointeur (avec le fameux surnom Émile Louis Laounizi), La Fouine sort lui aussi la grosse artillerie avec "Autopsie 5", dont le titre vise principalement à emmerder Booba puisqu'il s'agit du nom de sa célèbre série de mixtapes. On peut le dire, même si la Fouine a finalement perdu son statut de tête d'affiche dans le rap game depuis, ce morceau est clairement le diss track à la fois le plus débile (dans le bon sens du terme, par exemple la phase avec "92riz"), et également le plus drôle et le plus piquant de l'histoire du game, et pour ça, on le remercie. Booba, de son côté, aura aussi été très offensif avec des phases dans "AC Milan" ou "TLT", mais pas de morceau uniquement dirigé envers La Fouine.

Booba vs Sinik

Là, on rentre dans du très haut niveau. Car, qu'il s'agisse de "Wesh Morray", "Wesh Zoulette", ou même "Autopsie 5", on avait des morceaux dont le but était de tacler, mais pas forcément d'être excellents en termes de kickage ou d'écriture. Mais pour cet affrontement entre Booba et Sinik, les deux rappeurs ont sorti leur plume la plus aiguisée. C'est cette fois Booba qui démarre les hostilités, dans "Le D.U.C.", un morceau devenu légendaire depuis. "Toujours opé, moi et le mic' c'est chimique, les n*gros sont déclassés par Pokora Diam's et Sinik", forcément, Mals1 L'assassin, connu pour ses talents dans le battle, ne pouvait pas laisser passer ça. La riposte ne se fait pas attendre : le morceau "Carton Jaune", aussi appelé "L'homme à abattre", sortira quelques semaines. Le public est sans appel, c'est une grosse rafale que Booba vient de se prendre : "tu rappais mieux dans Lunatic", "le bitume avec une flûte", l'allusion à Tony Parker, à son apparition à la Star Academy, tout y passe, c'est un sans-faute. Seulement voilà, B2O ne se laisse pas faire, avec "Carton Rose". Une réponse qui contient moins de dossiers que le diss track de Sinik, mais qui est plus méchant, plus gratuit et dans un sens donc, plus violent. On retiendra notamment la phase sur la Honda Civic et Thierry Henry, toujours un classique des années plus tard. On serait tentés de mettre les deux rappeurs à égalité sur le coup, et vous ?

MC Jean Gab1 vs Rap Français

Le clash qui a fait le plus de bruit dans tout le rap game. Car MC Jean Gab'1 ne s'est pas contenté de s'attaquer à un rappeur en particulier et en faire sa cible : il s'en est pris à la quasi intégralité du rap français. On va essayer de dresser une petite liste des "victimes", et vous, vous devez retrouver quelles sont les punchlines qui leur sont adressées. Au centre du viseur se succèdent Rockin' Squat, Kool Shen et Joey Starr, Lord Kossity, Lady Laistee, La Brigade, Pierpoljak, Kery James, Booba, Pit Baccardi, le Saïan Supa Crew, Arsenik, Sully Sefil, la Fonky Family, et Sheryo. Oui, ça fait du monde, mais Jean Gab'1 a bien assez d'insultes et d'insolence pour prendre tous ces gens en même temps. Au niveau des conséquences, on se rappellera surtout de l'escalade de la tension avec la Mafia K1 Fry, qui est allée jusqu'à une désormais célèbre bagarre, qui a donné des vidéos d'explications légendaires de la part de Kery et de Jean Gab'1. Si "J't'emmerde" est encore une référence plus de 20 ans après sa sortie, c'est parce que le morceau est vraiment celui qui maîtrise le mieux l'expression "taper où ça fait mal".

404Billy vs Benjamin Epps

On fait un petit bond dans le temps pour arriver dans une époque où tous les rappeurs disent se respecter, multiplient les featurings avec tout le monde et où la paix est le mot d'ordre (à part du côté de Booba, évidemment). Heureusement, il reste encore quelques artistes pour qui le mot compétition a un sens, un sens qu'ils assument jusqu'au bout. Benjamin Epps et 404Billy en font partie. Deux rappeurs connus pour la qualité de leurs textes qui semblaient pourtant s'apprécier, jusqu'à ce que la compétition ne mette fin à cette relation. En quelques semaines, à coup de punchlines et de tweets, on est passés de l'amitié aux diss tracks. Des diss tracks bien salés, avec de sombres dossiers sortis de part et d'autre, que ce soit dans "Picasso", puis dans "La plus grande des illusions", "Reste dans ta merde" et enfin "Pinocchio Epembia". Il est encore possible qu'un nouveau diss track finisse par sortir, l'histoire ne datant que de quelques semaines. Ce qui est sûr, c'est qu'on valide la productivité des deux rappeurs dans cette confrontation ainsi que le coeur qu'ils ont mis à l'ouvrage : les deux gars se sont envoyés patate sur patate, on a eu droit à du très sale et c'est exactement ce qu'on attendait.

Mention honorable

On ne pouvait pas tout mettre, l'article est déjà bien assez long. Mais on tient aussi à mentionner d'autres grands moments de clashs dans le rap français, notamment Fabe avec "Des durs, des boss, des dombi", mais aussi Lord Kossity contre Jacky Brown, Dontcha contre Zoxea, Kamelancien contre la Fouine, et aussi évidemment, les diss tracks sortis par Kizito, Sinik et Diam's. Une sacrée époque !