Freeze Corleone interdit de concert à Lille et à Nantes

La saga continue !

Depuis son explosion aux yeux du public rap français en 2020, avec les début de la drill dans l'Hexagone, et surtout avec son album "LMF", Freeze Corlone enchaîne les polémiques à la vitesse de la lumière. Quelque part, c'est bien normal : par ses textes volontairement provocateurs, ses références dérangeantes (là encore, fait exprès) au facisme, au terrorisme ou au IIIème Reich, le rappeur veut choquer l'assistance, et c'est souvent mission accomplie. Cette semaine, il a même porté plainte pour diffamation contre C.Estrosi et E.Ciotti, après qu'ils l'aient accusé de faire l'apoplogie du terrorisme.

Mais c'est pour une toute autre raison qu'on parle du Prof Chen aujourd'hui : le rappeur vient en effet d'être interdit de concert à Lyon et à Lille cette semaine. Des concerts qui devaient initialement avoir lieu au Zénith de Lille ce jeudi, et à la Halle Tony Garnier de Lyon, ce samedi. La raison ? Des arrêtés préfectoraux, qui mettent en avant des risques de troubles à l'ordre public, pour le motif suivant : Freeze est accusé de faire l'apologie du terrorisme (illégal en France), et les préfectures estiment qu'il y a un risque que des propos illégaux soient tenus lors de ses concerts.

La stratégie observée à Nantes se répète : jusqu'alors victorieux dans toutes nos contestations d'arrêtés préfectoraux, il semble quils aient adopté la tactique de les émettre juste avant les événements, nous privant du temps nécessaire pour faire appel en cas de decision… pic.twitter.com/ngsJLyRDxG — BIG SHONE GFG (@SHONEGFG) February 14, 2024

Shone, ancien membre du Ghetto Fabolous Gang et manager de Freeze Corleone, a évidemment répondu sur Twitter, en regrettant la manière dont les autorités tentent de mettre des bâtons dans les roues de son artiste. "Jusqu'alors victorieux dans toutes nos contestations d'arrêtés préfectoraux, il semble quils aient adopté la tactique de les émettre juste avant les événements, nous privant du temps nécessaire pour faire appel en cas de decision défavorable", écrit-il. Une nouvelle tactique assez vicieuse, puisque jusqu'ici toutes les tentatives d'annulation des concerts de Freeze avait échoué. Mais celle-ci risque bien de remporter la bataille, au vu du timing très serré avant le début des concerts.