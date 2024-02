Malik Bentalha se prend pour Freeze Corleone dans sa nouvelle parodie

Une parodie du passage de Freeze chez COLORS, "Desiigner".

Malik Bentalha continue son œuvre parodique autour du rap game FR, et ça marche plutôt bien ! Il faut dire que contrairement à plein d'autres comiques qui ont essayé de tourner le rap en dérision, Malik a l'air d'être assez fan de cette musique, il est bien informé et il en comprend les codes, ce qui rend ses parodies drôles et efficaces. On se souvient notamment de son fameux skecth "La Bul" dans lequel le comique imitait Jul de manière assez juste, tout en restant très bienveillant.

Cette fois, c'est au tour d'un autre phénomène du rap français de ces dernières années, Freeze Corleone, d'avoir droit à sa parodie. Dans sa nouvelle vidéo, Malik Bentalha a décidé de revisiter un des moments cultes du Prof Chen, son passage à COLORS pour rapper "Desiigner", peu de temps avant la sortie de "LMF" en 2020. Le nom, "Ice Barzini", le titre du freestyle, "H.A.A.R.P." (en référence à un projet militaire américain de contrôle de la météo), le fond coloré, la tenue, les lunettes Cartier, même la dentition de Freeze, tout y est !

Vous l'aurez compris, Malik a bien cerné l'univers de Freeze Corleone, mais au niveau des couplets, est-ce que ça colle ? Là encore le comique fait fort, en démarrant son texte par une référence à Dieudonné et à la Rue des Rosiers et des manières de rimer très proches de celles du rappeur. SI la parodie de Jul avait convaincu tout le monde, celle de Freeze a l'air de viser encore plus juste, et d'être elle aussi très poussée. On a bien rigolé, et visiblement, Freeze l'a lui aussi très bien pris !