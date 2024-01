Sadek va-t-il révéler les raisons de son clash avec Werenoi ?

Il a partagé un teaser intriguant.

Depuis qu'il a été libéré, Sadek est très très offensif. Outre son intérêt pour les cryptomonnaies, il livre un duel sans merci avec Booba sur les réseaux sociaux, les deux adversaires ne s'épargnant aucun coup bas. Il a aussi shooté Ninho et Werenoi. Et justement à propos de ce dernier, il a posté un extrait vidéo de ce qui semble être un podcast dans lequel on a l'impression qu'il va donner sa version de l'histoire à propos des embrouilles entre lui et Werenoi. L'extrait part ensuite sur autre chose, mais c'est suffisamment intriguant pour qu'on ait envie d'en savoir un peu plus...

"Je vais juste prendre le temps d'expliquer dans quel contexte et quel travail on fait ensemble. On va en studio ensemble. Comme je te l'ai dit, il y a quelque chose que je n'enlèverais pas à Werenoi, c'est que c'est un artiste ultra-talentueux et quand je t'ai parlé de Kore avant, c'est-à-dire que moi, j'ai appris une science de la musique que je ne m'applique pas [...] même si je sais ce qui marche. Imagine c'est comme un mec qui a la recette de Coca-Cola mais ça l'amuse plus de faire du soda stream en mélangeant des saveurs. C'est ça mon kif, ça a toujours été ça."