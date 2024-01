Les 3 titres rap anti-déprime

De quoi finir d'affronter la grisaille hivernale.

Il n'y a pas longtemps, c'était le Blue Monday, autrement dit le "jour le plus déprimant de l'année". Et même si c'est passé, on est encore dans cette période de grisaille et de froid qui nous empêche de nous enjailler au max, comme on le fera à nouveau dans quelques mois. Si on ne peut rien faire pour la météo, on peut quand même vous proposer une petite sélection de morceaux pour affronter l'hiver avec la patate.

Outkast - "Hey Ya!"

On commence avec un énorme classique, probablement un des plus gros hits de l'histoire du rap US, en provenance directe d'Atlanta. Car bien avant T.I., Young Thug, Migos ou Future, c'est bien Outkast qui a mis Atlanta sur la carte du rap, apportant toutes les influences musicales qui traversent la ville. De la soul, du blues, du RnB, le tout mélangé avec une vraie énergie et un refrain qui continue de faire chanter, 21 ans après sa sortie. Plus qu'un morceau d'Outkast, c'est surtout une véritable "masterpiece" d'Andre 3000, à la fois au micro et à la production, au refrain, bref, partout, pour le plus grand bonheur de nos oreilles. On a là un morceau qui figure dans les 10 plus grands morceaux de tous les temps selon le magazine Rolling Stone, et qui est extrait d'un album, "Speakerboxxx / The Love Below", qui a reçu deux Grammys. Un vrai monument !

Naughty By Nature - "Hip Hop Hooray"

Peut-être un des refrains les plus connus et les plus repris de l'histoire du rap game. Pourtant, l'album dont il est issu, "19 Naughty III", sorti en 1993, n'est clairement pas leur plus grand succès commercial ou critique. Mais il contient un morceau qui est une pépite d'énergie Hip Hop "old school", avec une prod de DJ Kay Gee assez minimaliste, mais de bonnes basses, et ce refrain qui fait chanter et danser tout le monde à l'époque. Surtout, les flows de de Vinnie et Trench sont de véritables démonstrations, et le clip, réalisé par Spike Lee, est un concentré de toute la culture street de l'époque, avec des apparitions de Tupac, Eazy E, Run-DMC, Queen Latifah, Kriss Kross et quelques autres. Une vraie petite pépite à l'ancienne.

Pharrell Williams - "Happy"

On avait deux sacrés hits dans la liste, mais ce morceau est sûrement le plus connu de tous. On était un peu obligés de le mettre, déjà parce que son titre signifie "heureux". Mais surtout parce qu'il a accompagné toute une génération d'auditeurs de musique, en France et dans le monde entier. Ça n'est pas forcément le plus rap des morceaux joyeux, mais Pharrell Williams appartient à jamais au rap game, pour l'ensemble de son œuvre, et cette chanson se rapproche d'ailleurs un peu du RnB moderne ou de la "neo-soul". Pharrell, déjà bien habitué au succès par le passé, signe ici son plus gros succès, faisant pleuvoir des disques de platine dans tous les pays, et les chorégraphies de son clip deviennent virales sur les réseaux sociaux. Avec des couplets très courts, un refrain qui revient souvent et une instru légère et entraînante, on a tous les ingrédients pour un bon cocktail anti-déprime !