Booba tacle Shay

Evidemment, le Duc n'allait pas la rater....

C'est de notoriété publique, Booba entretient des rapports conflictuels avec tout le monde dans le rap game. Mais il semble avoir une sorte de haine un peu particulière contre ses anciens protégés. On pense évidemment à La Fouine, puis Kaaris, mais aussi et surtout à Damso, qui s'est bien fait allumer par le Duc lors de son départ du 92i, et également à Shay. La "Jolie Garce" était pourtant une des supportrices du Duc de la première heure, déjà présente sur "Autopsie Vol. 4", en 2011, avec le titre "Cruella".

Mais depuis, les choses se sont gâtées entre les deux artistes, et ça n'est pas prêt de s’arranger. Booba vient de reposter une interview de Kara (candidate de l'émission Frenchie Shore) par Purebreak, dans laquelle elle affirme que "Shay ne peut pas me blairer", et en profite pour lui demander un feat. Le Duc a donc reposté l'extrait, mais il y a ajouté une petite légende sympa : "t'as pas besoin de Shay elle vaut plus rien". Comme on peut le voir, la rancune de B2O est toujours aussi tenace.

Si cela fait plusieurs années que Booba ignore (au mieux) ou trolle Shay sur les réseaux sociaux, sa participation à "Nouvelle Ecole" et son rapprochement avec Niska ont dû achever de mettre le Duc en colère. En même temps, il ne lui faut pas grand chose pour s'énerver. On imagine que du côté de la rappeuse, ça fait un bout de temps qu'elle a tourné la page du 92i et tente de se faire oublier de son ex-boss un peu collant, sans succès malheureusement...