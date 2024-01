Booba : cette fois il s'en prend à DJ Khaled

Les sujets qui fâchent...

En ce début d'année 2024, on ne voit et on n'entend que Booba sur les réseaux sociaux. Le Duc a relancé les hostilités avec tout le monde, à croire que les journées sont longues et qu'il s'ennuie dans sa grande maison à Miami. Sadek, Mehdi Maizi, Gims, Sadek, Kaaris, tout le monde y passe, avec le coktail habituel d'insultes et de photos "dossier" (dont la plupart son déjà connues depuis des années...). Mais pour une fois, B2O a également déversé sa colère en Amérique, sur un artiste en particulier : DJ Khaled.

Qu'a fait DJ Khaled pour s'attirer les foudres de Booba ? Pas grand chose, justement. Le producteur est connu comme étant l'une des seules personnalités du showbiz américain à être d'origine palestinienne. On aurait pu croire qu'il aurait pris récemment position pour le peuple palestinien, après l'attaque terroriste du Hamas et la riposte meurtrière d'Israël, depuis octobre dernier. Mais l'artiste est resté complètement silencieux sur le sujet.

Sur son compte Instagram, Booba a reposté une photo de DJ Khaled devant sa piscine luxueuse, avec en légende "Un des plus grands (gros) vendus de l'histoire du rap. make hip hop great again". Si on peut effectivement regretter le silence de Khaled sur le sujet, on trouve très curieux que Booba se transforme d'un coup en chevalier de la cause palestinienne. Au début des années 2000, il acceptait la censure de son morceau "Destinée" pour pouvoir passer sur une radio concurrente, en enlevant la phrase "et moi j'suis d'humeur palestinienne".

Un peu plus tard, il avait justement interdit à ses fans de débattre du conflit israélo-palestinien sur ses réseaux sociaux, déclenchant d'ailleurs un clash avec Tariq Ramadant et Saïd Thagmahoui à ce sujet. Et aujourd'hui, il semblerait que la cause soit à nouveau importante pour Booba, curieux...