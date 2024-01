Booba et Sadek se clashent sévèrement

C'est reparti pour un tour !

L'histoire entre Booba et Sadek continue de prendre une drôle de tournure. C'est d'ailleurs l'occasion de faire un petit résumé : à la base, Sadek s'était mis à dénoncer des influenceurs comme Marc Blata dont Booba était proche (il faisait des soirées avec lui à Dubaï). Ça n'a pas plu à Kopp, qui s'est mis à clasher Sadek, et depuis les choses n'ont fait que s'envenimer entre les deux : photos de la femme de l'un, des enfants de l'autre, insultes, menaces, demande de RDV pour un "tête-à-tête', mais rien de très concret pour l'instant.

Mais ce qui est sûr, c'est que le conflit ne s’apaise pas. Il empire, même, puisqu'après les menaces proférées hier, Booba continue de menacer Sadek en masquant un peu ses intentions : "Quand tu vas rentrer à Paname ça va être sport. Bientôt tes procès. Compliqué...", ou encore "je vois ça. Tu m'attribues beaucoup trop de qualités. Profitez bien...", peut-on lire dans ses tweets. On imagine donc qu'il lui prépare un sale coup, ou qu'il est au courant de choses pas géniales qui vont arriver à Sadek quand il rentrera en France.

.@Sadekniuum quand tu vas rentrer a Paname ça va être sport 😃 Bientôt tes procès. Compliqué... pic.twitter.com/HTlCr2EnO9 — Booba (@booba) January 10, 2024

.@Sadekniuum je vois ça 😂😂😂 tu m'attribues beaucoup trop de qualités. Profitez bien... pic.twitter.com/9cJORL1HLg — Booba (@booba) January 10, 2024

De son côté, Sadek a été un peu plus virulent, préférant attaquer directement son adversaire plutôt que d'essayer de lui faire peur : on l'a notamment vu tailler les sapes de Booba, qui s'habillerait comme un ado de Quimper alors qu'il a 50 ans (force à nos gars de Quimper qui ont pris une balle perdue). Il a aussi reparlé de la collection de NFT de Booba, sacré flop, dans lequel quelques personnes ont perdu de l'argent, on imagine. Il en profite pour l'insulter de poucave (il est vrai que Kopp a beaucoup d'infos et il aime bien les partager), ce qui ne devrait pas tarder à bien l'énerver. En tout cas, le clash semble parti pour durer un bon moment...

Continues à t’en prendre à des rappeurs qui viennent d’arriver en 2023 et à des journalistes rap c’est de ton niveau , t’as 50 piges tu t’habilles comme un adolescent attardé de Quimper

MEGATRUFFE 🤗 https://t.co/8LoJDUKQ0j — sadek (@Sadekniuum) January 10, 2024