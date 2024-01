Médine organise un grand tournoi de galette des rois !

Un événement food et positif.

L'information peut prêter à sourire mais c'est justement le but. Médine et sa femme, connue sur les réseaux sociaux sous le nom de Cheez Nan et cuisinière émérite, organisent un tournoi de galettes des rois ce dimanche 7 janvier au Havre. L'événement intitulé "tournoi de galette des Khan" débute à 15h et se déroule au Palais des Régates, 1, rue Maurice Taconet, 76310 Sainte-Adresse.

Le concept est simple : comme le veut la tradition, un enfant ira sous une table pour distribuer les parts. Ceux qui auront la chance d'obtenir la fève seront qualifiés pour le tour suivant, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un qui sera désigné "Roi des Khan". A noter aussi que les fèves ont été spécialement faites pour l'occasion et représentent Médine et sa famille. Les galettes sont confectionnées par un pâtissier du Havre, Clément Mazzoni.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cheez_Nan (@cheez_nan) Attention, il s'agit d'un tournoi dans les règles de l'art : quart de finale, demi-finale, finale et le vainqueur repart avec de nombreux lots : une nuit à l'hôtel Hilton, un petit déjeuner chez Feuillette ainsi qu'un à repas à La bise, un dîner aux Enfants sages, un goûter du pâtissier Clément Mazzoni, une visite du Havre en bus par Bee Le Havre, dix séances de crossfit à l’Entrepôt, deux places de concert pour la prolongation de la tournée de Médine, une coupe cheveux/barbe chez Skupltur et un pack tee-shirt Galette des Khan.

"C'est un événement food dont je suis un peu le hosteur", nous explique Médine. "C'est une manifestation assez positive qui véhicule des bonnes vibes dans cette période sombre" tient-il à préciser.

Et pour remercier tous les participants, il donnera un showcase piano-voix en fin de journée.

A ne pas manquer, donc.