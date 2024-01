Lacrim proche de la retraite ?

Le rappeur s'est livré de manière surprenante.

Lacrim est probablement une des personnalités les plus marquantes du rap game des années 2010/2020. L'artiste du 94 a participé à faire passer le rap FR dans une nouvelle dimension. Le rappeur continue de faire la fierté des DZ et de tous ses fans, pour son parcours, son attitude, son discours sans concessions. Mais même s'il a vraiment marqué le game, sa carrière pourrait bien être sur le point de prendre fin. On remarque d'ailleurs qu'on le voit un peu moins depuis quelques années.

Si Lacrim continue à sortir des morceaux et des projets assez régulièrement, il n'est plus aussi omniprésent qu'avant, lorsqu'il était invité partout en featuring sur de gros albums des rappeurs FR. Et c'est peut-être parce que le rappeur lui-même a décidé de prendre ses distances avec la musique. Lors d'une interview pour le youtubeur Nabilflix, il a d'ailleurs évoqué l'idée de la retraite : "J'ai bientôt 40 ans. Je vais arrêter la musique. Et le jour où je vais arrêter la musique, je serai concentré à 100% sur mes ennuis. Et je pense que tous mes ennuis s'arrêteront".

L'interview donnée par Lacrim est assez lunaire, le rappeur fait d'ailleurs plusieurs remarques à ce sujet au youtubeur au cours de la vidéo, dans laquelle ils évoquent notamment des histoires de sorcellerie, liées en partie à la mère des enfants du rappeur, Nel Az. De notre côté, on espère en tout cas que Lacrim va réussir sa sortie, lui qui a sorti des EP récemment, avec un contenu assez quali, dans lequel il semble revenir à un rap plus proche de celui de ses débuts, à l'époque de "Faites entrer Lacrim".